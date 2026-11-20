ว่าที่คุณพ่อสายเปย์! เพื่อน คณิน โชว์ฝีมือทำข้าวมันไก่เอาใจ แอนจัง ภรรยาสุดที่รัก
โมเมนต์ใจฟูมาอีกแล้ว เมื่อ เพื่อน คณิน เตรียมตัวเป็นคุณพ่อป้ายแดงด้วยการสวมบทพ่อบ้านเข้าครัวทำข้าวมันไก่ให้ แอนจัง ภรรยาชาวญี่ปุ่นที่กำลังตั้งครรภ์ได้ทาน เพราะคุณภรรยาอยากทานพอดี คุณสามีเลยจัดให้แบบตั้งใจทำสุดฝีมือ
งานนี้ไม่ได้มีแค่ภาพอาหาร แต่เรายังได้เห็นรีแอคชันตอนที่ แอนจัง ได้ชิมข้าวมันไก่ฝีมือสามีด้วย บอกเลยว่าความคลั่งรักครั้งนี้ทำเอาชาวเน็ตอมยิ้มตามกันเป็นแถว
ให้คะแนนความใส่ใจเต็มสิบไม่หักเลย แบบนี้ลูกออกมาต้องน่ารักแน่นอน!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก