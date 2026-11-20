อาร์ต พศุตม์ ชนะคดีหมิ่นประมาท! โพสต์ว่าศาลสั่งจำคุก อั้ม อิราวัติ 2 ปี ปรับ 100,000 บาท
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2026 อาร์ต พศุตม์ ออกมาอัปเดตผ่านเฟซบุ๊กว่าชนะคดีฟ้องร้องหมิ่นประมาทกับ อั้ม อิราวัติ โดยศาลตัดสินจำคุก อั้ม อิราวัติ 2 ปี ปรับ 100,000 บาท และต้องชดใช้ค่าเสียหายให้อีก 300,000 บาท แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้
ตามโพสต์ของอาร์ต ศาลเชื่อว่า อั้ม อิราวัติ ใส่ความเขาจริงๆ ว่า 'เนรคุณ' และ 'สร้างภาพ' แม้ไม่ได้เอ่ยชื่อตรงๆ แต่ใช้คำว่า 'พระเอกกล้ามโต' ซึ่งอาร์ตระบุในโพสต์ว่า 'กู คือ พระเอกกล้ามโต' พร้อมเขียนว่าทั้งชีวิตไม่เคยเนรคุณใคร และบอกว่าตัวเองสูงเกือบ 190
ในโพสต์ อาร์ตเขียนว่าเขาถูกใส่ความมาตลอด ขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรม และติดแฮชแท็ก #ชนะแล้วโว้ย #สะใจว่ะ
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก