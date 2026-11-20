บัวลอยหรือขวดลอย? วัยรุ่นซัดกันนัวหน้าเวทีคาราบาว น้าแอ๊ดถามแรง อายเขาไหม!
เกิดเหตุวุ่นวายกลางคอนเสิร์ตคาราบาวเต็มวงในงานช้าง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อคืนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2026 ช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการจัดงาน โดยมีทั้งวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติแห่มาดูแบบแน่นขนัด
เรื่องของเรื่องคือโชว์ดำเนินไปได้ประมาณ 40 นาที ในขณะที่เพลงกำลังจังหวะสนุกๆ กลุ่มวัยรุ่นที่กำลังเต้นและตบมือกันอย่างคึกคักก็เกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาเฉย มีการขว้างขวดพลาสติกใส่กันไปมา จนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องรีบพุ่งตัวเข้ามาระงับเหตุอย่างรวดเร็ว
แต่ความพีคยังไม่จบแค่นั้น เพราะช่วงท้ายของการแสดงตอนที่ แอ๊ด คาราบาว กำลังบรรเลงเพลง “บัวลอย” เพื่อปิดท้าย แทนที่จะได้ฟีลมันส์ๆ กลับกลายเป็นว่าขวดพลาสติกถูกขว้างใส่กันหนักกว่าเดิมจนชุลมุนอีกรอบ ครั้งนี้เจ้าหน้าที่จัดการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ทันที และโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายร่างกาย
พอเหตุการณ์สงบลงหลังจบเพลง “บัวลอย” แอ๊ด คาราบาว ไม่ปล่อยผ่าน หยิบไมโครโฟนขึ้นมาถามคนในงานแบบจุกๆ ว่า “ตีกันแบบนี้ อายเขาไหม คนจังหวัดนี้” ซึ่งทางฝั่งคนดูในงานก็ตอบกลับมาเสียงดังฟังชัดว่า “อาย” ก่อนที่คอนเสิร์ตจะดำเนินต่อไปจนจบงาน