แก๊งตัวแม่รวมตัว! อ้อม พิยดา นัดเพื่อนร่วมโต๊ะ พร้อมฉลองวันเกิด อ๊อฟ ชัยนนท์
อ้อม พิยดา โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมโชว์โมเมนต์สุดชิลหลังนัดเพื่อนในวงการมาทานอาหารมื้อกลางวันด้วยกัน ซึ่งงานนี้สมาชิกบนโต๊ะมีทั้ง มอส ปฏิภาณ, นุ้ย สุจิรา และ เบส รักษ์วนีย์
นอกจากนี้ หนุ่ม กรรชัย ก็มาร่วมโต๊ะอาหารมื้อนี้ด้วย บรรยากาศบอกเลยว่าอบอวลไปด้วยความสนิทสนมของกลุ่มเพื่อนจริงๆ
นอกจากจะนัดกินข้าวแล้ว งานนี้ยังมีช็อตประทับใจกับการอวยพรวันเกิดให้ อ๊อฟ ชัยนนท์ ล่วงหน้าหนึ่งวัน ซึ่ง อ๊อฟ จะอายุครบ 37 ปี ในวันที่ 19 พฤศจิกายน
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก