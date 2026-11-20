คุณพ่อสายชิล! เวียร์ ศุกลวัฒน์ พาภรรยา-ลูกสาว ปั่นจักรยานรับลมวันว่าง
ความน่ารักมาเต็ม! เวียร์ ศุกลวัฒน์ พากันไปพักผ่อนในวันว่างจากการทำงาน โดยควงคู่ภรรยาและลูกสาว น้องวิริน ไปปั่นจักรยานออกกำลังกายด้วยกัน แถมยังมีการแวะชมวิวธรรมชาติสวยๆ ข้างทางให้ชื่นใจด้วย
งานนี้บอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตอมยิ้มกันทั้งโซเชียล เพราะเป็นโมเมนต์ครอบครัวที่ดูอบอุ่นและน่ารักสุดๆ ซึ่งเจ้าตัวได้แชร์ภาพบรรยากาศความสุขนี้ผ่านทางอินสตาแกรม @weir19 ให้แฟนๆ ได้ติดตามกัน
เห็นแล้วอยากจะวางงานแล้วออกไปปั่นจักรยานบ้างเลย ใครจะต้านความน่ารักของครอบครัวนี้ได้!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก