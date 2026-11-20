บ้านเขาใหญ่ของญาญ่าช่วงหน้าหนาวคือที่สุด ไวบ์ยุโรปแบบตะโกน!
ยอมใจในความลักชู! คุณแม่ปลา อุไร เสปอร์บันด์ พามาอัปเดตบ้านพักตากอากาศของ ญาญ่า อุรัสยา ที่เขาใหญ่ บอกเลยว่าไวบ์ดีมากจนนึกว่าอยู่ต่างประเทศ โดยตัวบ้านมาในสไตล์ทัสคานีผสมนอร์เวย์ มีสวนสวยๆ และธรรมชาติสีเขียวขจีอยู่หน้าบ้าน
ที่พีคคือวิวภูเขาอลังการระดับหลักล้าน ซึ่งพอเข้าช่วงหน้าหนาวแบบนี้ ยิ่งทำให้บ้านดูสวยขึ้นไปอีกสองเท่า ให้ฟีลเหมือนวาร์ปไปเที่ยวเมืองนอกแบบไม่ต้องจองตั๋วเครื่องบินเลย ใครเห็นก็ต้องอยากให้มีบ้านแบบนี้บ้างป่ะ?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก