เดือดจัด! ซอง ดูฮี โดน น้ำ รพีภัทร ตบหน้ากลางร้านอาหารจนมึน ล่าสุดเตรียมแจ้งความ
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2026 เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ เผยเหตุการณ์เดือดที่ ซอง ดูฮี อินฟลูเอนเซอร์ดัง โดน น้ำ รพีภัทร อดีตนักแสดงชื่อดัง ทำร้ายร่างกายกลางร้านอาหารจนได้รับบาดเจ็บ โดย ซอง ดูฮี อ้างว่าถูกตบเข้าที่ใบหน้าหลายครั้งทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรจนมีอาการมึนและเกือบล้มฟุบลงกับพื้น
ในคลิปเผยให้เห็นทั้งคู่นั่งอยู่ที่โต๊ะเดียวกัน ก่อนที่ น้ำ รพีภัทร จะลุกขึ้นยืนต่อว่าและตบหน้า ซอง ดูฮี หลายครั้งจนต้องลุกหนี แม้จะมีเพื่อนในกลุ่มพยายามเข้าห้าม แต่สุดท้าย ซอง ดูฮี เดินกลับมาที่โต๊ะแล้วหยิบขวดกับเก้าอี้ขึ้นมาตอบโต้ ก่อนที่ทั้งคู่จะออกไปเผชิญหน้ากันต่อบนถนน
ซอง ดูฮี ระบายความเจ็บปวดกับแฟนคลับว่า "ต่อยผม 3 ครั้ง หน้ามืดลงไป จะทำร้ายผมอีก" พร้อมบอกว่าถ้าไม่ตอบโต้คืนตนก็เจ็บ และหลังจากตอบโต้เสร็จก็ได้วิ่งเอาชีวิตรอดโดยไม่ตอแยต่อ นอกจากนี้ยังโพสต์ตัดพ้อว่าตนรักชีวิตและไม่มีพิษมีภัยต่อกัน พร้อมตั้งคำถามว่า "นี่หรือครับดาราที่ผมชื่นชอบ" และกังวลเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
หลังจากเกิดเหตุ ซอง ดูฮี ได้เดินทางไปพบแพทย์และเตรียมเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยระบุว่าถ้าคู่กรณีมีอาวุธในตอนนั้นตนอาจจะไม่รอด
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงของเรื่องนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจน และทางด้าน น้ำ รพีภัทร ก็ยังไม่มีคำชี้แจงใดๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต้องรอติดตามข้อเท็จจริงและคำชี้แจงจากทั้งสองฝ่ายต่อไป