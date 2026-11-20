ไส้กรอกซีพีจัดหนัก ดึงคู่จิ้น ปอนด์-ภูวินทร์ มาปั้นลุคให้ดูเด็กขึ้น
ไส้กรอกซีพี จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เลือกดึงตัว ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ และ ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน มาเป็นพรีเซ็นเตอร์คู่กัน เพื่อรีเฟรชภาพลักษณ์ให้ดูเด็กและสนุกขึ้น
การเลือกใช้คู่จิ้นในครั้งนี้เป็นคีย์สำคัญที่แบรนด์ต้องการสลัดภาพจำเดิมๆ ของการเป็นแบรนด์ใหญ่ที่อยู่มานาน ซึ่งที่ผ่านมาเน้นเรื่องคุณภาพและราคา โดยการตลาดแบบคู่จิ้นกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่
งานนี้บอกเลยว่ามาถูกทาง เพราะถ้าอยากได้ใจเด็ก Gen Z จะมาเน้นแค่คุณภาพอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีเทสต์และมีความสนุกด้วย ใครจะอดใจไม่ซื้อตามสองหนุ่มนี้ได้ลง
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก