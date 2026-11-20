เตรียมตัวให้พร้อมกับ The Hunger Games ภาคล่าสุด รุ่งอรุณเกมล่าเกม
ใครที่รอคอยความระทึกของ The Hunger Games: Sunrise on the Reaping เดอะ ฮังเกอร์เกมส์ รุ่งอรุณเกมล่าเกม บอกเลยว่าห้ามพลาด เพราะภาคนี้จะพาทุกคนย้อนรอยไปดูเหตุการณ์ในฮังเกอร์เกมส์ ครั้งที่ 50 ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเกมล่าชีวิตที่นองเลือดและเหี้ยมโหดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพาเน็ม แถมสนามประลองยังถูกออกแบบมาให้ดูสวยงามแต่แฝงไปด้วยกับดักมรณะที่พร้อมปลิดชีพผู้เข้าแข่งขันได้ตลอดเวลา
ไฮไลต์สำคัญคือการได้เห็น โจเซฟ ซาดา นักแสดงดาวรุ่งมารับบทนำเป็น เฮย์มิตช์ อะเบอร์นาธี ในวัยหนุ่ม ซึ่งเป็นบรรณาการจากเขต 12 ที่ต้องเข้าไปสู้ในเกมที่มีผู้เข้าแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าถึง 48 ชีวิต งานนี้เฮย์มิตช์ต้องใช้ทั้งไหวพริบและความกล้าเพื่อเอาตัวรอดจากความอยุติธรรมของแคปิตอล โดยนีนา เจคอบสัน โปรดิวเซอร์เล่าว่าการที่เฮย์มิตช์ถูกดึงเข้าแข่งในวันเกิดตัวเอง ทำให้เขาเลือกทางเดินของการต่อต้านแบบสุดโต่งเหมือนกับแคตนิส ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติครั้งใหญ่
ส่วนฝั่งตัวร้ายก็จัดเต็ม เพราะได้ เรล์ฟ ไฟนส์ มารับบท ประธานาธิบดีสโนว์ ผู้นำจอมบงการแห่งแคปิตอลในยุคที่ทรงอิทธิพลที่สุด ซึ่งพร้อมบดขยี้ทุกคนที่กล้าแข็งข้อ โดยเรล์ฟนิยามตัวละครนี้ว่าเป็นคนที่เสพติดการควบคุมและต้องเป็นผู้ชนะเสมอ
การปะทะกันระหว่างผู้กล้าที่อยากล้มอำนาจกับผู้กุมอำนาจทั้งประเทศในครั้งนี้ จะสร้างแรงสั่นสะเทือนให้รากฐานของแคปิตอลไปตลอดกาล ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทุกระบบตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน
คิดว่าเฮย์มิตช์เวอร์ชันวัยรุ่นจะแสบได้เท่าตอนโตไหม?