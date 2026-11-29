เตรียมสละโสด! แพต ชญานิษฐ์ เซย์เยสแต่งงาน แพทริค ทายาทโรงแรมดัง
เตรียมตัวเป็นเจ้าสาวป้ายแดงได้เลย เพราะนักแสดงสาว แพต ชญานิษฐ์ ได้ตอบตกลงแต่งงานกับ แพทริค ม.ล.ศรุศักดิ์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์ ทายาทโรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางบรรยากาศที่ดูอบอุ่นและมีความหมายสุดๆ
โดยทางฝั่งสาวแพตก็ได้แชร์โมเมนต์สุดพิเศษนี้ให้แฟนๆ ได้ใจฟู พร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆ แบบเขินๆ ว่า “โหพี่“ ทำเอาเพื่อนในวงการและแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์ยินดีกันรัวๆ บอกเลยว่าคู่นี้เคมีดีงามจนเราอยากจะร่วมฉลองด้วยเลย
ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้จะจัดงานอลังการขนาดไหน หรือจะมีธีมอะไรเซอร์ไพรส์พวกเราอีก เตรียมปักหมุดรอดูได้เลย!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก