เจมส์ จิรายุ เคลียร์ชัดดราม่าแสงแฟลชส่องตาลูกชาย พร้อมอัปเดตความซนของน้องพบรัก
กลายเป็นประเด็นให้คนเป็นห่วงกันยกใหญ่ เมื่อคุณพ่อลูกอ่อนอย่าง เจมส์ จิรายุ พาลูกชายมาออกงานอีเวนต์จนเกิดดราม่าเรื่องแสงแฟลชส่องเข้าตาน้อง ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2026 เจมส์ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แบบแมนๆ ว่าตอนอยู่ในสถานที่จริงเขารู้สึกว่าลูกอยู่ค่อนข้างไกลจากจุดที่มีการถ่ายภาพ และไม่ได้รู้สึกว่าแสงแฟลชมันใกล้หรือรุนแรงอะไรขนาดนั้น แถมยังวางแผนกับคุณแม่ไว้ด้วยว่าจะอยู่ไม่นานแล้วรีบกลับ
แต่พอได้เห็นคลิปจากบางมุมที่มีคนแชร์กันออกมา เจมส์บอกว่าเข้าใจความรู้สึกของคนที่เข้ามาเป็นห่วงและสงสารลูกชาย ซึ่งปกติเขาก็ไม่ค่อยพาลูกไปทำงานด้วยอยู่แล้ว ส่วนใหญ่จะเน้นพาไปเที่ยวมากกว่า ส่วนหลังจากนี้ถ้ามีความจำเป็นต้องพาลูกไปร่วมงานอีก ก็จะปรึกษากับภรรยาให้รอบคอบขึ้น โดยจะเน้นเรื่องความเหมาะสมและความปลอดภัยของลูกเป็นสำคัญ
นอกจากเรื่องดราม่าแล้ว เจมส์ยังอัปเดตอาการป่วยของตัวเองให้ฟังด้วยว่า ช่วงนี้โหมงานหนักจนร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเตือน โดยเป็นอาการป่วยเล็กน้อยที่เพิ่งเริ่มเป็นวันแรก ยังไม่มีไข้หรือตัวร้อนมาก แต่เพราะมีตารางงานวิ่งและงานอื่นๆ รออยู่ เลยต้องพยายามดูแลตัวเองให้หายเร็วที่สุด และวางแผนจะพักผ่อนหลังจากเสร็จภารกิจทั้งหมด ส่วนเรื่องที่หลายคนห่วงว่าลูกจะติดหวัดไหม เจมส์เผยว่าช่วงนี้ตารางงานไม่ได้ติดกันมากนัก เลยไม่น่ากังวล
ส่วนความน่ารักของ "น้องพบรัก" ลูกชายวัย 10 เดือน ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาการสุดซน โดยเฉพาะหลังจากที่พากลับไปเยี่ยมบ้านคุณแม่ที่จังหวัดลำปางเพื่อทำบุญ ซึ่งเจมส์ได้เก็บภาพบรรยากาศลงบล็อกทาง YouTube ให้แฟนๆ ได้ชมกัน
คุณพ่อเล่าว่าตอนนี้ลูกชายคลานได้อย่างคล่องแคล่ว แถมยังคลานเร็วมากจนคุณพ่อคุณแม่ต้องระวังเป็นพิเศษ ถึงขั้นต้องเตรียมติดอุปกรณ์กันกระแทกตามมุมบ้าน เพราะน้องเริ่มสนใจสิ่งรอบตัว ชอบมองผู้คน และอยากลองชิมอาหารต่างๆ มากขึ้น ส่วนเรื่องน้ำหนักนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นเกินเกณฑ์ แต่สังเกตได้ว่าลูกเริ่มตัวสูงยืดยาวขึ้น
ปิดท้ายด้วยกติกาการอุ้มลูกแบบน่ารักๆ ที่เจมส์เผยว่า หากอุ้มลูกยังไม่ถึง 10 นาที น้องก็ยังไม่ยอมให้วางง่ายๆ งานนี้บอกเลยว่าความซนของน้องพบรักทำเอาคุณพ่อคุณแม่หัวหมุนไปตามๆ กัน