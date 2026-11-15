ตัวแม่จะแคร์เพื่อ! แก๊งนางเอกดวงใจเทวพรหม แห่ลุยสาย GL ไปแล้ว 3 คน
จำได้ไหมกับโปรเจกต์ดวงใจเทวพรหมที่ส่งนักแสดงนิวเจนแจ้งเกิดกันถ้วนหน้า ล่าสุดแก๊งนางเอก 5 คนจากเรื่องนี้เริ่มขยับขยายเข้าสู่วงการซีรีส์ GL ไปแล้วถึง 3 คน
เริ่มที่ ญดา นริลญา ที่ประกบคู่กับ แทน ดวงแก้ว ใน Play Park รักไม่คาดฝัน ซึ่งบอกเลยว่าคว้าใจแฟนๆ ไปเต็มๆ ตามมาด้วย อุ้ม อิษยา ที่จับคู่กับ แบม สราลี ใน Fulfill รักเติมเต็ม จนแฟนๆ พากันลุ้นให้มีเรื่องต่อไป
และล่าสุดถึงคิว จีน่า ญีนา มาลองเคมีใหม่กับ นุ่น พิชชาธร ใน My sugar lady ขวัญใจคุณหนูแม่ยก ส่วนอีกสองสาวอย่าง มิ้นท์ รัญชน์รวี และ พีพี ปุญญ์ปรีดี ก็มีแฟนๆ เชียร์ให้เข้าวงการ GL ตามมาติดๆ ถ้าครบ 5 คนเมื่อไหร่ เตรียมรับแรงกระแทกความปังได้เลย
ว่าแต่ใครเป็นเมนใครกันบ้าง ส่วนตัวเราเตรียมปูเสื่อรอรับความฟินจากคนที่เหลือเลยจ้า
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก