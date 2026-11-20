พรมแดงลุกเป็นไฟ! รวมตัวตัวแม่ในงาน Harper’s BAZAAR Women of the Year 2026
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2026 ที่ผ่านมา Sphere Hall, EMSPHERE, EM DISTRICT กลายเป็นจุดศูนย์กลางของวงการแฟชั่นทันที เพราะ Harper’s BAZAAR จับมือกับ EM DISTRICT จัดงาน “Harper’s BAZAAR Women of the Year 2026 in partnership with EM DISTRICT” เพื่อเชิดชูความสำเร็จของผู้หญิงที่โดดเด่นจากหลายวงการ
งานนี้พรมแดงแทบแตกเพราะเหล่าคนดังขนกันมาเพียบ นำทีมโดย ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต, เบ็คกี้-รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง, โบว์-เมลดา สุศรี และ แอลลี่-อชิรญา นิติพน นอกจากนี้ยังมี โทมัส-ธีร์ทัศน์ จึงมณีรัตน์, ก้อง-ก้องภพ จิโรจน์มนตรี, โอม-ธนกฤต เจียมจรรยา, ไอซ์-อมีนา กูล, ซาร่า เล็กจ์, เจนเย่-เมธิกา จีรนรภัทร, นินน่า-ญาณิน โอภาสสถาวร, เพิร์ธ-วีริณฐ์ศรา ตั้งกิจสุวานิช, เอินเอิน-ฟาติมา เดชะวลีกุล, อิงฟ้า วราหะ, โยเกิร์ต-ณัฐฐชาช์ บุญประชม และ นิว-ชยภัค ตันประยูร ที่มาร่วมสร้างสีสันในบรรยากาศสุดหรู
ส่องลิสต์ผู้ชนะรางวัล Women of the Year 2026
มาถึงช่วงที่ทุกคนรอดู กับการประกาศรางวัลที่การันตีความปังในสาขาต่างๆ ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลนำโดย Heart Evangelista ในสาขา Fashion Icon และ ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ ในสาขา Actress ส่วนสาย Performance ตกเป็นของ มินนี่-ณิชา ยนตรรักษ์ และ แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์ คว้าสาขา Phenomenon ไปครอง
ทางด้าน Hannah McHutchison ได้รางวัล Influencer ขณะที่ โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี รับรางวัลสาขา Philanthropist ส่วนสายโมเดลต้องยกให้ ไอด้า บัวรัตน์ ในสาขา Model และ คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส ในสาขา Wellness ด้านศิลปะและสื่อสารมวลชนเป็นของ เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ (Artist) และ กรุณา บัวคำศรี (Journalist)
ปิดท้ายด้วย หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล ในสาขา Chef และ เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย ที่คว้าสาขา Breakthrough ไปได้แบบสวยๆ ซึ่งงานนี้เน้นย้ำเรื่องความเชื่อมั่นในตัวเองและการส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนอื่นตามแนวคิด ‘The Glow’
เห็นรายชื่อคนรับรางวัลแล้ว บอกเลยว่าปีนี้แต่ละคนคือที่สุดของจริง มีใครเป็นเมนใครในลิสต์นี้บ้าง?