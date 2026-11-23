เปิดบ้านบุ้ง ใบหยก - เวฟ สาริน ห้องนอนรวมลูกแต่พ่อแยกไปนอนชั้นล่าง พร้อมคลังแสงฉุกเฉินสุดล้ำ
ใครจะไปเชื่อว่าบ้านของ บุ้ง ใบหยก และ เวฟ สาริน จะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ขนาดนี้ เพราะล่าสุดเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2026 ทั้งคู่ยอมเปิดบ้านให้เห็นทุกซอกทุกมุมแบบไม่มีกั๊ก สะท้อนตัวตนความชอบและความเชื่อของเจ้าของบ้านออกมาได้ชัดเจนสุดๆ
ห้องนั่งเล่นสไตล์โมเดิร์นลอฟท์กับประเด็นร้อน
เริ่มกันที่โซนนั่งเล่นและรับแขกที่มาในสไตล์โมเดิร์นลอฟท์แบบเท่ๆ เน้นใช้โทนสีเทาเข้มตัดกับพื้นไม้และประตูไม้บานใหญ่ เพิ่มความโปร่งด้วยประตูกระจกบานสูงทำให้บ้านดูไม่ทึบ ภายในจัดวางโซฟาผ้าสีเทาตัวใหญ่คู่กับโต๊ะกลางหนังสีดำ และที่ดูแปลกตานิดๆ คือการเลือกใช้พรมลายม้าลาย ส่วนผนังฝั่งทีวีก็มีจุดเด่นตรงนาฬิกา 5 เรือนและภาพวาดสีแดงสดที่ช่วยดึงสายตา
แต่ที่น่าสนใจกว่าการตกแต่ง คือการที่มุมนี้ถูกใช้เป็นพื้นที่พูดคุยแบบตรงไปตรงมาถึงเรื่องที่หลายคนสงสัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพินัยกรรมของเวฟ, นามสกุลใบหยก รวมถึงการบริหารจัดการทีมจิตอาสาเสือใบหยกของบุ้ง ซึ่งถือเป็นมุมพักผ่อนที่กลายเป็นพื้นที่เคลียร์ใจไปในตัว
คลังแสงฉุกเฉินและโลกของจ่าเวฟ
ขยับมาที่ห้องพักผ่อนส่วนตัวของ เวฟ สาริน ซึ่งแบ่งพื้นที่เป็นมุมนั่งดูทีวีพร้อมโซฟาหนังสีครีมตัวใหญ่ และมีตู้กระจกสำหรับเลี้ยงเบียร์ดดราก้อน แต่ไฮไลต์ที่แท้จริงคือ “คลังแสง” ส่วนตัวที่จัดเก็บอุปกรณ์ยังชีพไว้อย่างเป็นระเบียบเป๊ะ มีตั้งแต่ชุดเครื่องครัวแคมป์ปิ้ง, ถุงนอน, วิทยุสื่อสาร, หน้ากากกันแก๊ส ไปจนถึงอุปกรณ์จุดไฟ
บอกเลยว่าเตรียมพร้อมขั้นสุด เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ถูกจัดไว้เพื่อให้ครอบครัวสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและพึ่งพาตัวเองได้นานถึง 3-7 วัน เรียกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมา บ้านนี้รอดแน่นอน
มุมสงบทางจิตใจและห้องนอนสุดอบอุ่น
สำหรับสายมูต้องถูกใจสิ่งนี้ เพราะมุมห้องพระและโซนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทั้งคู่มาในบรรยากาศเรียบสงบ ใช้โต๊ะหมู่บูชาสีขาว ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ พร้อมรูปหล่อครูบาอาจารย์ที่เคารพศรัทธา เช่น หลวงปู่ศิลา, เทพเจ้า และเจ้าแม่พิมพิไล รวมถึงมีรูปคุณพ่อของเวฟตั้งไว้ด้วยความผูกพัน นอกจากนี้ยังมีมวลสารหายากและวัตถุมงคลที่ทั้งคู่สะสมและตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในบ้าน
ส่วนห้องนอนใหญ่ชั้นบนตกแต่งแบบเรียบง่ายและอบอุ่น โดยใช้ฟูกนอนขนาดใหญ่มาต่อกันเพื่อให้ บุ้ง และลูกชายทั้งสองคน คือ น้องบุญและน้องเบญจ์ ได้นอนพักผ่อนด้วยกัน ส่วนคุณพ่ออย่างเวฟเลือกที่จะย้ายไปนอนห้องชั้นล่างใกล้กับคลังแสงแทน เพื่อจะได้ดูทีวียามค่ำคืนได้แบบเต็มที่โดยไม่รบกวนการนอนของลูกๆ
ปิดท้ายด้วยเรื่องราวความรักที่เริ่มต้นจากการรู้จักกันผ่านคนรู้จัก โดยเป็นฝ่ายบุ้งที่เอ่ยปากขอคบก่อน ซึ่งในวันนี้ความรักอาจจะเปลี่ยนจากความหวือหวามาเป็นความผูกพันในฐานะครอบครัว แต่ทั้งคู่ก็ยังคงเรียนรู้ ปรับความเข้าใจ และจับมือกันก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้ด้วยความเข้าใจ
ห้องนอนรวมลูกแต่พ่อแยกไปนอนชั้นล่างแบบนี้ คือความลงตัวที่แท้จริง หรือจริงๆ แล้วคุณพ่อแค่อยากอยู่ใกล้คลังแสงกันแน่?