เจมีไนน์-โฟร์ท เปิดหมดเปลือก! จากความท้าทายใน 'รักแห่งสยาม' สู่การเป็นเสาหลักครอบครัว
งานนี้ต้องยอมรับว่าท้าทายสุดๆ สำหรับ เจมีไนน์ ที่ได้ร่วมแสดงในละครเวที 'รักแห่งสยาม' ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าตอนแรกไม่รู้จักเรื่องนี้เลย เพราะหนังเข้าฉายเมื่อ 19 ปีก่อนตอนตัวเองอายุแค่ 3 ขวบ! แต่พอไปย้อนดูใน Netflix ก็เห็นเลยว่าเป็นงานบุกเบิกแนว BL ของไทย แถมการทำงานครั้งนี้ยังยากที่สุดเท่าที่เคยทำมา เพราะต้องร้อง เต้น และแสดงสดหน้างาน
ด้าน โฟร์ท เองก็สารภาพว่าโดนศาสตร์ละครเวทีตกเข้าเต็มๆ หลังจากได้ดูเรื่อง 'ฟ้าจรดทราย' และ 'เมืองมารยา' จนเกิดความหลงใหลในการแสดง ส่วนเรื่องตอนจบของตัวละครในรักแห่งสยามกับประเด็นสมรสเท่าเทียม โฟร์ทมองว่าถึงจะจบแบบเดิมก็ไม่เป็นไร เพราะหัวใจสำคัญคือความกล้าที่ตัวละครทลายกำแพงสังคม ซึ่งเป็นตอนจบที่เต็มไปด้วยความหวัง
เติบโตมาด้วยกัน 7 ปี
ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ ทั้งคู่รู้จักกันมา 7 ปี และทำงานด้วยกันมา 5 ปีจนรู้ใจกันแบบไม่ต้องนัดแนะ โดยเจมีไนน์ประทับใจที่โฟร์ทพัฒนาการแสดงจากแค่ส่งสายตามาเป็นการสื่อสารผ่านคำพูดได้ชัดเจน ส่วนโฟร์ทก็ชื่นชมความทุ่มเทของเจมีไนน์ที่ยอมปรับสไตล์การร้องจากป็อป R&B มาเป็นเสียงกังวานแบบมาตรฐานละครเวที
วิธีจัดการเงินฉบับตัวตึง
เรื่องการเงินก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เจมีไนน์เผยว่าตอนนี้รับหน้าที่เป็นผู้หารายได้หลักของบ้าน เลยเปลี่ยนโหมดจากประหยัดมาเป็นการลงทุนแบบจริงจัง ทั้งทองคำ หุ้น กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ แถมยังมีธุรกิจร้านคอหมูย่าง Pick Me Up ด้วย
ส่วนโฟร์ทใช้สูตรแบ่งเงินตามความจำเป็น (Need) และความต้องการ (Want) โดยจำกัดงบส่วนที่อยากได้ไว้แค่ 10% เท่านั้น ที่เหลือเน้นเก็บไว้ลงทุน และยังสร้างแบรนด์เสื้อผ้า NUMONE (นิว โม เนะ) ให้คนในครอบครัว ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ และน้องสาวได้มาจอยงานด้วยกัน
เห็นบริหารเงินเป๊ะขนาดนี้ สงสัยต้องขอสูตรแบ่งเงิน 10% ของโฟร์ทมาใช้บ้างแล้ว!