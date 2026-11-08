ซี ศิวัฒน์ เปิดใจมรสุมรัก 21 ปี เผยเคยเกือบเลิกเพราะมือที่สาม ก่อนกราบตักเอมี่
ซี ศิวัฒน์ และ เอมี่ กลิ่นประทุม ควงคู่กันมาเปิดใจในรายการ คุยแซ่บ Show ทางช่อง One31 โดยมี ดีเจพุฒ พุฒิชัย และ เป็กกี้ ศรีธัญญา เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อลบคำครหาเรื่องความสัมพันธ์ โดยทั้งคู่เล่าถึงเส้นทางความรักที่ยาวนานกว่า 21 ปี ซึ่งต้องเจอกับบททดสอบหนักๆ ทั้งเรื่องมือที่สามและวิกฤตน้ำท่วม รวมถึงการปรับตัวเข้าหากันในปัจจุบัน
บทเรียนจากมือที่สามและการตัดสินใจ
เอมี่เล่าว่าความสัมพันธ์ตลอด 21 ปีมีทั้งช่วงที่ขึ้นและลง ซึ่งเอมี่มองว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่คบกันแล้วรู้นิสัยกันและกันมากๆ โดยเอมี่ยื่นคำขาด ไม่เชิงให้เลือก แต่ให้เลือกชีวิตกับเธอ หรือจะไปทำอะไรของตัวเองก็ไป ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ทั้งคู่ได้เปิดอกคุยกันจริงๆ ถึงสิ่งที่ขาดหายไป หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยพูดเรื่องไม่ดีต่อกัน แต่การจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั้นต้องใช้เวลาพอสมควร
ทางด้านซีมองว่าเป็นบททดสอบที่ยากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมเตือนผู้ชายว่าไม่มีวันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง เพราะความลับไม่มีในโลก ผู้หญิงเซนส์แรง เขาบอกว่าเดินทางมาถึงวัย 40 แล้ว และพบว่าการหาความสุขจากสิ่งเล็กๆ รอบตัวอย่างภรรยา พ่อแม่ หรือหลาน เป็นเรื่องที่ดีกว่าความตื่นเต้นชั่วคราวที่ได้จากอีโก้ผู้ชาย โดยซีบอกว่ากล้าให้เอาโทรศัพท์ไปเช็กได้ เอมี่รู้รหัสและเขาไม่เคยเปลี่ยน
การปรับตัวและการสื่อสารในชีวิตคู่
ซีมองว่าการสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญ โดยต้องคิดถึงเนื้อหา น้ำเสียง และจังหวะการพูดเพื่อให้คนฟังอยากฟัง ไม่ใช่เก็บทุกอย่างไว้จนกลายเป็นระเบิดเวลาที่ทำให้คนสองคนห่างกัน ทั้งคู่ยังคงปรับจูนเข้าหากันทุกวันและไม่มีวันที่หยุดปรับ ส่วนเอมี่เผยว่าไม่เคยเช็กมือถือ เพราะถ้ามีอะไรเดี๋ยวก็รู้เอง และเรื่องเล็กๆ ที่ทำให้ไม่สบายใจก็ไม่รู้ดีกว่า
นอกจากนี้ เอมี่ยังเล่าถึงความน้อยใจในเรื่องงาน โดยเฉพาะตอนที่ขอคำแนะนำเรื่องการเป็นพิธีกรจากซี แต่ซีบอกให้ไปดูหน้างานเอาเอง ทั้งที่เวลาคนอื่นมาขอคำแนะนำ ซีก็เป็นคนให้คำแนะนำ ทำให้เอมี่ขาดความมั่นใจ เสียใจ น้อยใจในตอนนั้น ซึ่งซีก็ยอมรับว่าตนเองมีอีโก้กับภรรยา และเข้าใจแล้วว่าควรใช้วิธีการพูดที่น่ารักกว่านี้
มุมละมุนโหมดคุณปู่และเรื่องราวชีวิต
ซีเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองที่กลายเป็นคนหลงหลานสาวอย่าง เจมม่า จนตื่นเต้นกับรองเท้า เสื้อและกางเกงตัวเล็กๆ ของหลาน โดยบอกว่าไม่ได้บังคับ แต่สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ ส่วนหลานโตมาอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่เขา ล่าสุดไปญี่ปุ่นกัน ซีบอกว่าพลาดไม่ได้เพราะเป็นโอกาสเดียวที่จะได้เห็นการเติบโตของหลาน แม้ตอนแรกจะคุยกันว่าหลานยังเล็กเกินไปหรือเปล่า
ส่วนเรื่องสุขภาพ เอมี่แชร์ว่าปัจจุบันดื่มแอลกอฮอล์น้อยลงกว่าเมื่อก่อนที่เคยดื่มวันเว้นวัน โดยเปลี่ยนมาดื่มเพียงอาทิตย์ละครั้งสองครั้ง เพราะใช้เวลาฟื้นตัวนานกว่าปกติและไม่ได้เล่นกับหลาน รวมถึงต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำ และออกกำลังกาย
ปิดท้ายด้วยความซึ้งที่ซีกราบตักเอมี่ พร้อมขอบคุณที่ช่วยเลี้ยงและสั่งสอนให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยพูดติดตลกว่านานมากแล้วที่ไม่ได้กราบ
แหม... กราบตักแบบนี้รับรองว่ารอบนี้ไม่มีทางหลุดมือแน่นอน ใครที่คิดจะลองดีกับเซนส์ผู้หญิง ขอให้ดูเคสพี่ซีเป็นอุทาหรณ์นะจ๊ะ!