เลิกกดแค่ตอนขึ้นเครื่อง! 5 ประโยชน์ของโหมดเครื่องบินที่ชีวิตนี้ต้องลอง
ปกติเวลาขึ้นเครื่องบิน เราคงชินกับเสียงประกาศให้เปิดโหมดเครื่องบินก่อนออกเดินทาง แต่พอแลนดิ้งปุ๊บ หลายคนก็แทบไม่แตะปุ่มรูปเครื่องบินนี้อีกเลย ทั้งที่จริงๆ แล้ว Airplane Mode บนมือถือมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันเพียบ ตั้งแต่ช่วยยืดเวลาแบตเตอรี่ในวันที่หาที่ชาร์จไม่ได้ ไปจนถึงแก้ปัญหาเน็ตช้าแบบด่วนๆ ภายในไม่กี่วินาที
สำหรับใครที่ยังงงว่ามันคืออะไร สรุปง่ายๆ คือการตั้งค่าที่สั่งปิดการรับส่งสัญญาณไร้สายของมือถือในคลิกเดียว ทำให้โทรเข้า-ออก รับส่ง SMS หรือใช้อินเทอร์เน็ตมือถือไม่ได้ โดย iPhone จะปิดทุกคลื่นยกเว้น Bluetooth ส่วน Android อย่าง Google Pixel จะปิดทั้ง Wi-Fi และ Bluetooth ในครั้งแรก แต่ทั้งสองระบบสามารถเปิด Wi-Fi หรือ Bluetooth กลับมาใช้งานได้เองในขณะที่ยังอยู่ในโหมดเครื่องบิน และเครื่องจะจำค่านี้ไว้ใช้ครั้งต่อไปด้วย
ส่วนเหตุผลที่ต้องเปิดตอนบินนั้น มาจากกฎของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 1991 ที่ FCC ห้ามใช้มือถือเพราะอาจรบกวนเครือข่ายภาคพื้นดิน และ FAA มองว่าคลื่นอาจรบกวนอุปกรณ์สำคัญของเครื่องบิน แม้ตอนนี้จะมีการถกเถียงว่าความเสี่ยงลดลงมากแล้ว แต่สายการบินส่วนใหญ่ยังบังคับใช้ ดังนั้นทำตามที่ลูกเรือบอกไว้ชัวร์ที่สุด
มาดู 5 ประโยชน์ของโหมดเครื่องบินที่หลายคนอาจไม่รู้ และช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้จริง ดังนี้
1. ตัวช่วยประหยัดแบตเตอรี่ชั้นดี
โดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่ในจุดที่สัญญาณอ่อน เช่น บนดอย ในลิฟต์ หรือชั้นใต้ดิน มือถือจะพยายามเพิ่มกำลังส่งและค้นหาเสาสัญญาณตลอดเวลา ผลที่ตามมาคือแบตเตอรี่ลดฮวบและเครื่องร้อนขึ้นกว่าปกติ การเปิดโหมดเครื่องบินจะช่วยหยุดการค้นหาสัญญาณทั้งหมด ซึ่งช่วยยืดเวลาใช้งานได้มาก เหมาะสุดๆ สำหรับวันที่ไปเดินป่า กางเต็นท์ หรือวันที่แบตเหลือน้อยแต่ยังไม่มีที่ชาร์จให้ใช้
2. รีเซ็ตสัญญาณตอนเน็ตเอ๋อ
ถ้าใครเจออาการเน็ตมือถือค้าง โหลดอะไรไม่ขึ้น หรือขีดสัญญาณหายไปเฉยๆ แทนที่จะรีสตาร์ตเครื่องให้เสียเวลา ลองเปิดโหมดเครื่องบินทิ้งไว้ประมาณ 10-15 วินาทีแล้วปิดดู วิธีนี้จะทำให้มือถือตัดการเชื่อมต่อเดิมแล้วค้นหาเสาสัญญาณใหม่ ซึ่งมักจะช่วยให้กลับมาใช้งานได้เร็วกว่า ใช้ได้ดีมากหลังจากลงจากเครื่องบิน ออกจากลิฟต์ หรือตอนเดินทางข้ามพื้นที่
3. ช่วยให้ชาร์จแบตเร็วขึ้นอีกนิด
ในเมื่อเครื่องไม่ต้องจ่ายไฟให้วงจรรับส่งสัญญาณ พลังงานจากที่ชาร์จก็จะเข้าแบตเตอรี่ได้มากขึ้น แม้ผลลัพธ์จะไม่ได้หวือหวามาก แต่ช่วยให้ชาร์จจาก 0-100% ได้เร็วขึ้นประมาณ 5-10 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นมือถือ ที่ชาร์จ และอุณหภูมิด้วย เทคนิคนี้เหมาะสำหรับคนที่รีบออกจากบ้านแบบสุดๆ มากกว่าจะใช้เป็นประจำ
4. ป้องกันค่าโรมมิ่งบานปลายตอนเที่ยว
สำหรับสายเที่ยวต่างประเทศที่ไม่ได้สมัครแพ็กเกจโรมมิ่งไว้ การเปิดโหมดเครื่องบินจะช่วยตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือทั้งหมด ทำให้แอปต่างๆ ไม่แอบใช้เน็ตโรมมิ่งเบื้องหลัง และป้องกันการเผลอรับสายที่อาจมีค่าบริการ โดยเราสามารถเปิด Wi-Fi ของโรงแรมหรือคาเฟ่ซ้อนเข้าไป เพื่อแชตและเช็กอีเมลได้ตามปกติ
5. โหมดสร้างสมาธิและช่วยการนอน
ช่วงที่ต้องอ่านหนังสือ ทำงานที่ใช้สมาธิสูง หรือตอนเข้านอน การเปิดโหมดเครื่องบินจะช่วยตัดทั้งสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือนจากแอปออนไลน์ไปพร้อมกัน โดยที่นาฬิกาปลุกยังดังตามปกติเพราะทำงานภายในเครื่อง ช่วยลดการหยิบมือถือขึ้นมาไถบ่อยๆ ได้ดี แต่ถ้าใครยังต้องรอสายสำคัญ แนะนำให้ใช้โหมดห้ามรบกวน (Do Not Disturb) แทนจะดีกว่า
ถ้ายังเลือกไม่ถูกว่าจะใช้โหมดไหนดี ให้จำไว้ว่าโหมดเครื่องบินจะทำให้ติดต่อไม่ได้เลย เน็ตมือถือใช้ไม่ได้ (แต่เปิด Wi-Fi ได้) และประหยัดแบตได้มากโดยเฉพาะในที่สัญญาณอ่อน ส่วนโหมดห้ามรบกวนจะแค่ทำให้เครื่องเงียบ แต่สายยังเข้าได้และเน็ตใช้ได้ปกติ จึงเหมาะกับการนอนหรือเข้าประชุมที่ยังต้องการรอสายสำคัญ
สรุปคือ Airplane Mode เป็นได้มากกว่าแค่ปุ่มที่ใช้ตอนบิน เพราะช่วยได้สารพัดประโยชน์ แต่ก็อย่าลืมว่าถ้าเปิดไว้จะไม่ได้รับสายและ SMS หากมีเหตุฉุกเฉินหรือรอสายสำคัญ อย่าลืมปิดโหมดนี้หรือสลับไปใช้โหมดห้ามรบกวนแทนนะ
ใครเคยใช้โหมดเครื่องบินแก้เน็ตอืดบ้าง ได้ผลจริงหรือแค่คิดไปเอง?