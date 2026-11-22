บัดซบมาก! หนุ่ม กรรชัย แฉดราม่าบริจาคช่วยเด็กโดนน้ำกรด แต่เงินดันเข้าบัญชีม้า
งานนี้มีช็อกกันทั้งวงการ! เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2026 หนุ่ม กรรชัย ออกมาแฉในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงเรื่องสุดบัดซบ หลังจากที่ทนายตั้ม (ษิทรา เบี้ยบังเกิด) โพสต์ว่ามีดาราและพิธีกรดังตกเป็นเหยื่อบริจาคเงินเข้าบัญชีม้า จนต้องเข้าไปให้การกับดีเอสไอ
เรื่องของเรื่องคือย้อนไปปี 2024 มีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งชวนบริจาคเงินช่วยเหลือ 'เกตี' หญิงชาวเมียนมาและลูกน้อยที่โดนน้ำกรดสาด (ซึ่งตอนนี้เด็กอยู่ในความดูแลของหมอปลา) โดยมีการเรี่ยไรเงินผ่านกลุ่มไลน์ที่มีคนดังร่วมด้วยเพียบ ทั้งวู้ดดี้, บุ้ง ใบหยก, ปอนด์ออนนิวส์, ทอฟฟี่สามบาทห้าสิบ และหนุ่ม กรรชัย ซึ่งทุกคนตั้งใจจะช่วยกันเต็มที่
พอกลายเป็นเรื่องขึ้นมา ถึงได้รู้ว่าบัญชีที่ส่งมาให้โอนซึ่งบอกว่าเป็น 'บัญชีกลาง' นั้น แท้จริงแล้วคือบัญชีม้า! แถมถ้าเอาชื่อบัญชีไปเช็กในเว็บผิดกฎหมายบางเว็บ จะเจอชื่อนี้ปรากฏขึ้นมาทันที งานนี้คนดังโดนกันเพียบ โดยวู้ดดี้โอนไปสองรอบ รอบแรก 100,000 บาท และอีกรอบ 500,000 บาทในวันที่ 24 กันยายน 2024 ส่วนบุ้ง ใบหยก โอนไป 200,000 บาทในวันที่ 28 เมษายน และหนุ่ม กรรชัย ก็โอนไป 100,000 บาทในวันที่ 30 เมษายน
หนุ่ม กรรชัย เล่าว่าทางดีเอสไอโทรมาถามถึงความสัมพันธ์กับวู้ดดี้และบุ้ง ใบหยก พร้อมเรียกให้เข้าไปพบอีกครั้งเพื่อชี้แจงเรื่องบัญชีม้านี้ ซึ่งวู้ดดี้เองก็เครียดหนักเพราะไม่คิดว่าเงินทำบุญจะกลายเป็นเรื่องแบบนี้ ส่วนตัวหนุ่ม กรรชัย เองก็ยอมรับว่าตอนแรกไม่ได้เอะใจเลยจนกระทั่งดีเอสไอแจ้งมา ถึงได้รีบโทรเช็กกับเพื่อนๆ อินฟลูฯ ทุกคน ซึ่งปรากฏว่าโอนไปบัญชีนี้กันหมด
อย่างไรก็ตาม หนุ่ม กรรชัย ก็มองว่าเพื่อความเป็นธรรม บัญชีนี้อาจจะบริสุทธิ์ในช่วงสองปีก่อนก็ได้ แต่มากลายเป็นบัญชีม้าหรือไปโผล่ในเว็บผิดกฎหมายหลังจากที่โอนไปหรือเปล่า ตรงนี้ต้องให้ตำรวจและดีเอสไอตรวจสอบ ซึ่งเขามีหลักฐานการโอนเก็บไว้ครบ และเตรียมจะเข้าพบดีเอสไอในอาทิตย์หน้า
หนุ่ม กรรชัย ชี้ว่านี่เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่อง