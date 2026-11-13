ปาฏิหาริย์ข้ามกาลเวลาเดือด! เพิร์ธผงาดรับตำแหน่งใหญ่ ทำเอาหงส์คำริษยาหนักมาก
เข้าสู่จุดพีคที่ชวนลุ้นทุกอีพีแล้วสำหรับซีรีส์พีเรียดฟอร์มยักษ์ Scarlet Heart Ullavee ปาฏิหาริย์ข้ามกาลเวลา จาก GMMTV ที่สัปดาห์นี้เรื่องราวในอาณาจักรอัลฬาวีและเวียงแก้วทวีความดราม่าขึ้นไปอีกขั้น โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของตัวละครที่ซับซ้อนจนเราต้องกุมมือลุ้น
เริ่มที่ความปังของ กองไท ที่รับบทโดย เพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร หลังจากเซอร์ไพรส์วันเกิดจนชนะใจทุกคนได้สำเร็จ แถมยังได้รับความไว้วางใจจาก โหรพรมยา (รับบทโดย เต้-ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์) ให้ดำรงตำแหน่งเป็น นางก้อมใช้ฝ่ายหน้าแห่งเวียงแก้ว ซึ่งงานนี้บอกเลยว่าไม่ราบรื่น เพราะตำแหน่งนี้กลายเป็นตัวจุดชนวนความริษยาให้ หงส์คำ (รับบทโดย มิ้ลค์-พรรษา วอสเบียน) ไม่พอใจอย่างหนัก เอาเป็นว่าเตรียมดูไฟลุกได้เลย
แต่ที่ช็อกกว่าคือฝั่งของ ฟองนวล (รับบทโดย ตู-ต้นตะวัน ตันติเวชกุล) ที่ต้องเผชิญหน้ากับ ผาเวียง (รับบทโดย ฟอส-จิรัชพงศ์ ศรีแสง) ชายหนุ่มที่หน้าตาละม้ายคล้ายกับ บิว จนน่าตกใจ ซึ่งการพบกันครั้งนี้เกิดขึ้นในงานมงคลสมรสระหว่าง แสนเทพ (รับบทโดย นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์) และ มณีทิพย์ (รับบทโดย อ้าย-สรัลชนา อภิสมัยมงคล) และจะนำไปสู่ความจริงที่ฟองนวลไม่เคยคาดคิดมาก่อน
ใครที่ยังไม่ได้ดูหรืออยากเก็บรายละเอียด เตรียมตามไปหาคำตอบกันได้ในวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20.30 น. ทางช่อง one31 หรือจะรอดูย้อนหลังที่แรกในแอปพลิเคชัน oneD เวลา 21.45 น. ก็จัดไป
งานนี้ใครจะรุ่งใครจะร่วง หรือใครจะโดนแกง บอกเลยว่าเดาทางยากมาก!