ใจฟูมาก! เจฟ ซาเตอร์ บินลัดฟ้าไปลาวปลอบแฟนคลับ หลังคอนเสิร์ตโดนเลื่อนกะทันหัน
ยอมใจในความทุ่มเทของ เจฟ ซาเตอร์ ที่ตัดสินใจบินไปประเทศลาวเพื่อพบกับแฟนคลับตามกำหนดเดิม แม้ว่าคอนเสิร์ต L.I.T Pop Music Festival จะประกาศเลื่อนการจัดงานออกไปอย่างไม่มีกำหนดก่อนวันเดินทางเพียงหนึ่งวันก็ตาม
เรื่องนี้ เจฟ เล่าให้ฟังในงานประกาศรางวัล HOWE AWARDS 2026 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ แต่ในเมื่อล็อกวันทำงานไว้แล้ว และรู้ว่ามีแฟนๆ ทั้งชาวลาว ไทย และจีน เดินทางมารวมตัวรอกันเยอะมาก เจ้าตัวเลยเลือกที่จะเดินทางไปให้กำลังใจทุกคน
ความน่ารักคือแฟนคลับจัดโปรเจกต์ซื้อจอรับรุ่งไว้ตามจุดต่างๆ ด้วย พอได้เจอกันจริงๆ หลายคนถึงกับร้องไห้เพราะผิดหวังที่ไม่ได้ร้องเพลงร่วมกัน ซึ่งเจฟก็ได้ช่วยพูดคุยเยียวยาจิตใจ พร้อมสัญญาว่าถ้ามีโอกาสได้ไปลาวอีกครั้ง คราวหน้าจะขอเป็นการร้องเพลงแทนการร้องไห้
ปิดท้ายด้วยประโยคที่ทำเอาแฟนๆ ใจละลายที่ว่า "เค้าไม่เคยทิ้งเรา เราก็ไม่เคยทิ้งเค้า เราควรจะไปด้วยกัน" บอกเลยว่าแต้มบุญใครมีก็จงใช้ เพราะศิลปินใส่ใจเบอร์นี้หาได้ยากมาก!