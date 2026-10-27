เดียร์น่าเฉลยแล้ว! หัวใจลิซ่าสีอะไร? พร้อมรีวิวสารคดีที่ทำเอาน้ำตาซึม
กลายเป็นประเด็นที่แฟน ๆ ทั่วประเทศจับตาว่าตอนนี้หัวใจของ ลิซ่า ลลิษา จะเป็นสีอะไรกันแน่ ล่าสุดเมื่อ 26 ตุลาคม 2026 เดียร์น่า ฟลีโป นางเอกสาวคนสนิทในแก๊ง ได้ออกมาตอบคำถามสื่อถึงเรื่องนี้ด้วยรอยยิ้ม โดยบอกว่าหัวใจของลิซ่าน่าจะแข็งแรงดี เพราะทุกครั้งที่เจอกัน ลิซ่าเป็นคนที่สดใสและส่งต่อพลังบวกให้คนรอบข้างเสมอ ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ผ่านไปได้ดี และดีใจที่เห็นลิซ่าได้ใช้ชีวิตและทำงานอย่างมีความสุข ซึ่งเดียร์น่ามองว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว
ส่วนเรื่องที่มีคนเชียร์หรือแซวเรื่องความรักนั้น เดียร์น่าบอกว่าเราห้ามความคิดใครไม่ได้ และปกติในกลุ่มเพื่อนก็ไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวกันขนาดนั้น แต่ไม่ว่าลิซ่าจะเป็นยังไง เธอก็พร้อมซัพพอร์ตเสมอ ขอแค่ลิซ่าแฮปปี้เธอก็แฮปปี้ด้วย
นอกจากเรื่องหัวใจแล้ว เดียร์น่ายังเล่าถึงความรู้สึกหลังได้ดูสารคดี Always Lalalisa ว่าซึ้งมากจนร้องไห้ตั้งแต่นาทีแรกที่ได้ยินเสียงคุณแม่ของลิซ่าพูด โดยรู้สึกภูมิใจแทนคุณแม่ที่เลี้ยงน้องมาอย่างดี ทั้งส่งเสริมเรื่องการร้องและการเต้น จนลิซ่าก้าวไปสู่ระดับโลกได้ ซึ่งต้องใช้ความพยายามและความทุ่มเทอย่างมาก
เดียร์น่ายอมรับว่าตัวเองเป็นคนเซนซิทีฟ และรู้สึกตื้นตันที่ได้เห็นเบื้องหลังชีวิตของลิซ่าในเรื่องที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อน โดยเฉพาะการต้องรับมือกับเหตุการณ์ยากๆ และการโดนตาม ซึ่งทำให้เห็นเลยว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ
สรุปคือพี่สาวคอนเฟิร์มว่าน้องแฮปปี้ดี ส่วนเรื่องสีหัวใจนั้นขอให้เป็นความสดใสแบบนี้ต่อไปดีกว่าเนอะ