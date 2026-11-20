เฉียง ไปอยู่ไหนมา จัดงานวิ่ง SARABURI WINTER RUN 2026 ครั้งแรก คนดังแห่ร่วมเพียบ!
งาน SARABURI WINTER RUN 2026 ที่จัดขึ้นโดย เฉียง ไปอยู่ไหนมา หรือ วรฉัตร ธำรงวรางกู อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ร่วมกับ มอร์ฟีน สรินทร์ลดา และ Oeimi Café กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ เพราะคนดังตบเท้าเข้าร่วมกันเพียบ ท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาของสระบุรีช่วงปลายฝนต้นหนาว
งานนี้ไม่ได้มีแค่การวิ่งหาเส้นชัย แต่ยังเน้นบรรยากาศการท่องเที่ยวและความสนุกสนาน โดยมีกองทัพศิลปิน ดารา และอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมสร้างสีสันเพียบ ไม่ว่าจะเป็น มาริโอ้ เมาเร่อ, วีนา ปวีณา, แจ็ค แฟนฉัน, รัศมีแข, บูม เทยกะทะ, เมฆ จุติ, ชิปปี้ ศิรินทร์, วาเนสซ่า เว้งค์, มะปราง สุนทรี, ฟ้า บาร์บี้, เจนนี่ ฮ็อพคินส์ และ หยาดพิรุณ
ทางด้าน มาริโอ้ เมาเร่อ บอกว่าเส้นทางวิ่งสวยงามและได้บรรยากาศธรรมชาติสุดๆ มีทั้งทางเรียบและทางขรุขระสลับกันไป ซึ่งเขาแฮปปี้มากจนอยากกลับมาวิ่งแบบเต็มระยะ 10 กิโลเมตรอีกครั้ง
ส่วนตัวผู้จัดอย่าง เฉียง ไปอยู่ไหนมา ยอมรับว่าปลื้มมากที่กระแสตอบรับดีเกินคาด เพราะเดิมตั้งเป้าไว้แค่ 1,000 คน แต่ความจริงมีคนสมัครร่วมวิ่งมากกว่า 2,000 คน ทั้งในประเภท 5 และ 10 กิโลเมตร พร้อมคอนเฟิร์มว่าจะมีซีซั่น 2 ในงาน Saraburi Winter Run 2027 แน่นอน เพราะผลลัพธ์ครั้งนี้ดีเกินความคาดหมาย
งานนี้บอกเลยว่าใครพลาดปีนี้ เตรียมวอร์มร่างกายรอปีหน้าได้เลย จะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกไหม ต้องรอดู!