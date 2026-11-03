เบื้องหลังนาคี ๓ สุดเดือด! อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ โชว์เก๋าปีนเขาโล้นไม่พึ่งใคร
งานนี้ต้องยอมใจความทุ่มเทของกองถ่ายนาคี ๓ จริงๆ เพราะ ต้าเหนิง กัญญาวีร์ ออกมาเล่าว่าทุกคนสู้ตายมาก โดยเฉพาะ อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ ที่ตอนถ่ายทำที่เขางู ซึ่งเป็นภูเขาหินโล้นๆ ที่ไม่มีทางขึ้นด้วยซ้ำ จนทุกคนต้องปีนบันไดขึ้นไปใช้เวลา 1 ชั่วโมง โดยคุณพ่ออ๊อฟก็ขึ้นไปด้วยตัวเอง ไม่ยอมให้ใครจับหรือช่วย แถมตอนย้ายโลเกชั่นก็พยายามเดินแทนการนั่งรถ ต้าเหนิงรู้สึกว่าทั้งกองเป็นเอ็นเนอร์จี้ ไปๆ สู้ๆ
ทางด้าน เซียงเซียง พรสรวง กับบทบาท น้องหงส์ ใน แรงเงา เวอร์ชั่น 2006 ก็แอบสปอยล์ว่ามีประโยคเด็ดๆ เก็บไว้เพียบ แม้ในทีเซอร์จะปล่อยประโยค “ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ” ออกมาให้ว้าวกันแล้ว แต่บอกเลยว่ายังมีอีกหลายไลน์ที่ผู้กำกับไฮไลต์ไว้ รอติดตามความแซ่บได้เลย
ส่วนสายมิวสิกต้องจัด Billyrrom วงจากญี่ปุ่นที่เพิ่งปล่อยอัลบั้มเดบิวต์ชื่อ P‘I’CTUS มาให้ฟังกันแบบจุกๆ 11 เพลง จัดเต็มซาวด์ดิสโก้ โซล และฟังก์ พร้อมมิวสิควิดีโอเพลง Mirror Ball ที่ร้อยเรียงเรื่องราวด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบ และใครที่อยากเห็นโชว์สดๆ เขามีนัดไลฟ์สตรีม Billyrrom Secret Party ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2026 นี้ ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของวง
ปิดท้ายด้วยของขวัญปีใหม่จากช่อง 3 ที่เปิดตัวปฏิทินประจำปี 2027 มาในคอนเซ็ปต์ Less waste, More grace เน้นดีไซน์รักษ์โลก ลดวัสดุส่วนเกินเพื่อลดขยะ งานนี้ขนทัพดารานำทีมโดย แอน ทองประสม, เชอรี่ เข็มอัปสร, โป๊ป ธนวรรธน์, เกรท วรินทร, ณเดชน์ คูกิมิยะ, ญาญ่า อุรัสยา, หมาก ปริญ, คิมเบอร์ลี่, เจมส์ จิรายุ, เบลล่า ราณี, หลิงหลิง คอง, ออม กรณ์นภัส, ลีน่า ลลินา, หมิว ณัชชา, กลัฟ คณาวุฒิ, เก้า นพเก้า, ภณ ณวัสน์, อุ้ม อิษยา, แบม สราลี, ไมกี้ ปณิธาน และ พีพี ปุญญ์ปรีดี ใครอยากได้ครอบครองไปปักหมุดรอที่หน้าจอช่อง 3 และช่องทางออนไลน์ของ Ch3Thailand กับ 3Plus ได้เลย
ว่าแต่จะมีใครสู้ความดื้อ... เอ้ย ความมุ่งมั่นของคุณพ่ออ๊อฟได้บ้างไหมเนี่ย?