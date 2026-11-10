แคน BNK48 แต่งงานแล้ว! ก๊วนเพื่อนรุ่น 1 มากันครบแก๊ง
สุกงอมสมการรอคอยจริงๆ สำหรับอดีตไอดอลสาว แคน นายิกา หรือ แคน BNK48 ที่จูงมือเจ้าบ่าวนอกวงการนามว่า บุ๋น เข้าสู่ประตูวิวาห์เริ่มต้นชีวิตคู่ไปเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บอกเลยว่าบรรยากาศในงานคือฉ่ำมาก เต็มไปด้วยความรักและความโรแมนติกแบบตะโกน
ถ้าจำกันได้ ช่วงปลายปี 2025 แคนเคยทำเอาชาวเน็ตฟินกระจายตอนที่ถูก บุ๋น เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานแบบสุดโรแมนติก ซึ่งตอนนี้ความรักของทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงจุดที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว
แต่ที่ทำเอาแฟนคลับประทับใจไม่แพ้คู่บ่าวสาว คือการรวมตัวของแก๊งเพื่อนสาว BNK48 รุ่นที่ 1 ที่มากันครบทีมเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกับเพื่อนรัก นำทีมโดย เฌอปราง, น้ำหนึ่ง มิลิญ, แก้ว ณัฐรุจา, ตาหวาน อิสราภา, มิวสิค แพรวา, มิโอริ, อิซึรินะ, อร พัศชนันท์, ไข่มุก วรัทยา, เคท กรภัทร์, เจน กุลจิราณัฐ, น้ำใส พิชญาภา, ก่อน วฑูศิริ, ปูเป้ จิรดาภา, ซัทจัง สวิชญา และ จ๋า ณปภัช เห็นภาพรวมตัวกันแบบนี้แล้วใจฟูแทนเจ้าสาวเลยจริงๆ
ยินดีกับเจ้าสาวป้ายแดงด้วยนะ งานนี้เพื่อนรักมาครบขนาดนี้ บรรยากาศในงานคงจะครึกครื้นน่าดูเลยว่าไหม?