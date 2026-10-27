Clayface ซิวแชมป์บ็อกซ์ออฟฟิศวีคหยุดยาว นาคี 3 ที่ต้องเลื่อนฉายกะทันหันได้รองแชมป์
เปิดโผรายได้หนังทำเงินในไทยช่วงวันที่ 22-25 ตุลาคม 2026 บอกเลยว่าบรรยากาศโดยรวมไม่ร้อนแรงอย่างที่คิด ทั้งที่มีหนังเข้าใหม่เพียบ แต่ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่เลือกเอาวันหยุดยาวไปเที่ยวต่างถิ่นมากกว่าจะมาตีตั๋วเข้าโรง ทำให้ตัวเลขรายได้รอบนี้ไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่
แชมป์หน้าไหลกับดราม่านาคี
ตำแหน่งแชมป์ตกเป็นของ Clayface หนังสยองขวัญจากค่ายดีซีที่ทำรายได้เปิดตัว 4 วันแรกไปเกือบ 5 ล้านบาท แม้ตัวเลขจะไม่ถึงกับพุ่งปรี๊ด แต่ก็เพียงพอที่จะคว้าอันดับหนึ่งมาได้แบบฉิวเฉียด ต้องยอมรับว่าบารมีแบรนด์และกระแสปากต่อปากจากรีวิวค่อนข้างดีช่วยได้เยอะ แม้เรื่องนี้จะฉีกแนวฮีโร่ไปขายความสยองขวัญแทน แต่แฟนๆ ก็ยังต้อนรับการมาของวายร้ายแห่งก็อดแธมตัวนี้ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อ
ส่วนรองแชมป์อย่าง นาคี 3 ครุฑา นาคี หนังไทยที่กระแสร้อนแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำรายได้เปิดตัวได้ 4.50 ล้านบาท เพราะหนังมีเวลาฉายแค่ 3 วันครึ่ง สืบเนื่องจากการประกาศเลื่อนฉายอย่างกะทันหันเพื่อลบฉากที่ไม่เหมาะสมของ แต้ว ณฐพร ซึ่งกลายเป็นข่าวใหญ่ ทำให้หนังเสียโอกาสในวันฉายไปอย่างน่าเสียดาย โดยเริ่มฉายบางโรงช่วงเย็นวันพฤหัสบดี และเพิ่งมาฉายเต็มรูปแบบในวันศุกร์ อย่างไรก็ตามทางสตูดิโอยังประกาศว่าหนังเปิดตัวทั่วไทยทำได้ 20 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนว่าหนังยังครองใจคนต่างจังหวัดได้มากกว่าคนเมืองเหมือนเดิม
ขบวนการอนิเมะและแฟนคลับที่เหนียวแน่น
สายคิวท์ก็ไม่น้อยหน้า เพราะ Chiikawa the Movie จิคาวะ เดอะมูฟวี่: ความลับของเกาะนางเงือก เปิดตัวได้น่าประทับใจ กวาดรายได้เปิดตัวไป 4.16 ล้านบาท และเมื่อรวมกับยอดฉายรอบพิเศษแล้วพุ่งไปที่ 4.25 ล้านบาท เรียกว่าเป็นการตกผู้ชมกลุ่มใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มและตอกย้ำความเป็นขวัญใจมหาชนแบบแซงโค้งสุดๆ
ทางด้าน ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน คดีฆาตกรรมหมายเลข 30 ก็ยังคงรักษามาตรฐานความแข็งแรงของฐานแฟนคลับในไทยได้ดีเยี่ยม โดยสตาร์ทรายได้ที่ 3.52 ล้านบาท และพอมารวมกับยอดรอบพิเศษก็จบที่ 4.15 ล้านบาท พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าโคนันจะออกภาคพิเศษถี่แค่ไหน แฟนๆ ก็พร้อมเทใจเปย์ให้เสมอ
หนังเจ้าตลาดเริ่มแผ่วและตัวเลขที่ดิ่งลง
สำหรับ ธี่หยด: สมิงเขาขวาง ที่เคยครองแชมป์มา 3 สมัย ในที่สุดก็สิ้นฤทธิ์ ร่วงลงมาอยู่อันดับ 5 หลังจากโดนกองทัพหนังใหม่รุมถล่ม โดยทำรายได้เพิ่มอีก 2.96 ล้านบาท แม้รอบฉายจะถูกหั่นลงเรื่อยๆ แต่ก็ยังรักษาระดับได้น่าพอใจ และด้วยความที่เป็นหนังในเครือโรงหนังยักษ์ใหญ่ของไทย จึงเชื่อว่าจะยืนโรงได้อีกยาว โดยตอนนี้ยอดสะสมกำลังจะแตะ 60 ล้านบาท และตั้งเป้าให้ไปถึง 200 ล้านบาท
ส่วน Always LALISA หนังสารคดีของลิซ่า รายได้ดร็อปลงมาพอสมควรเพราะต้องแบ่งโรง IMAX และรอบฉายให้หนังใหม่ โดยวีคนี้ทำเพิ่มได้อีก 1 ล้านบาท รวมยอดสะสมอยู่ที่ 11 ล้านบาท
ที่อาการหนักสุดต้องยกให้ Street Fighter ในสัปดาห์ที่สองของการฉายที่เจอภาวะคนดูเทอย่างแรง ตัวเลขรายได้ลดลงถึง -84% เก็บเพิ่มได้เพียง 860,000 บาท ทำให้ยอดรวมขยับขึ้นไปนิดเดียวที่ 6.82 ล้านบาท
ปิดท้ายด้วยกลุ่มหนังเล็กที่แทรกเข้ามา
ยังมีหนังคอนเสิร์ตอย่าง BTS World Tour ARIRANG ที่เปิดตัวด้วยรายได้ 1.90 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดจากการฉายวันอาทิตย์เพียงวันเดียวเท่านั้น ตามมาด้วย Charlie Harper หนังแนวโรแมนซ์ที่ทำเงินไป 1.22 ล้านบาท ตามกระแสและรอบฉายที่มีจำกัด และปิดท้ายด้วย Onslaught หนังแอคชันที่กระแสนิ่งกริบ ทำเงินในไทยไปได้ราว 800,000 บาท