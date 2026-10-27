อาการมันออก! แจ็คกี้เขินหนักกลางไลฟ์ หลังโดนแซวเรื่องของขวัญวันเกิด
วุ่นวายกันทั้งไลฟ์! เมื่อนักแสดงสาวสายฮาอย่าง แจ็คกี้ ชาเคอลีน ออกมาไลฟ์สดขายของ แต่ดันมีช็อตเด็ดที่ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดสนั่น เมื่อเจ้าตัวหยิบกระเป๋าสะพายขึ้นมา แล้วโดนทีมงานหลังกล้องชี้เป้าแซวเรื่องที่ห้อยกระเป๋าว่าคืออะไร งานนี้แจ็คกี้ตอบแบบเขินๆ ว่าเป็น "ของขวัญวันเกิดไง"
แต่จุดที่ทำให้ชาวเน็ตหูผึ่งคือตอนที่โดนจี้ถามต่อว่าใครเป็นคนให้ ซึ่งงานนี้แจ็คกี้ถึงกับเสียอาการขั้นสุด หัวเราะแก้เขินพร้อมตอบว่า "พี่...นั่นไง" แถมยังบ่นอุบว่าโดนคนกันเองเล่นทีเผลอจนสมองประมวลผลไม่ทัน บอกเลยว่าอาการเขินเบอร์นี้มันมีเงื่อนงำชัดๆ
ความฟินยังไม่หมด เพราะในไลฟ์ยังมี ท็อป ทศพล นักแสดงรุ่นพี่ เข้ามาร่วมชมและส่งของขวัญผ่าน TikTok เป็นทรานส์ฟอร์เมอร์สมูลค่าหลายบาท เพื่อส่งกำลังใจให้ด้วย ยิ่งทำให้บรรยากาศในไลฟ์คึกคักขึ้นไปอีกระดับ
ปิดท้ายด้วยคำถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุด เพราะแฟนคลับพากันพิมพ์ถามรัวๆ ว่าตอนนี้ยังโสดอยู่ไหม ซึ่งแจ็คกี้ก็ตอบแบบกั๊กๆ ให้ลุ้นต่อว่าข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูวันพรุ่งนี้ แต่ก็ทิ้งท้ายยืนยันสถานะแบบเขินๆ ว่า "โสดอยู่ ยังโสดอยู่" แล้วรีบบ๊ายบายปิดไลฟ์หนีไปทันที
แหม ยืนยันว่าโสดแต่ท่าทางไม่โสดแบบนี้ จะให้พวกเราเชื่อได้ยังไงกันคะคุณแจ็คกี้!