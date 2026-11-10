ฉลองวันเกิดแบบฉ่ำ! คริส พีรวัส จัดปาร์ตี้ฟังอัลบั้มแรก SILHOUETTES แฟนคลับฟินกันถ้วนหน้า
จบลงแบบแฮปปี้สุดๆ กับงาน “KRIST 1ST ALBUM “SILHOUETTES” Listening & Birthday Party” ของหนุ่ม คริส พีรวัส แสงโพธิรัตน์ ศิลปินจากค่าย RISER MUSIC ที่จัดขึ้น ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ไอคอนสยาม งานนี้ไม่ได้แค่มาเป่าเค้กวันเกิด แต่คริสจัดเต็มแสดงสดครบทุกเพลงจากอัลบั้มแรกในชีวิตอย่าง “SILHOUETTES” ให้แฟนๆ ได้ฟังกันแบบจุกๆ
เปิดตัวด้วยเมดเล่ย์เพลงฮิตและเพลงใหม่ ทั้ง ‘ถูกที่ผิดเวลา (Wrong Time)’ และ ‘เจ็บเมื่อไหร่ (CALL ME)’ ส่วนช่วงซึ้งๆ อย่างเพลง ‘ครบรอบไปด้วยกัน (Counting Till I Die)’ ก็มี ข้าว FELLOW FELLOW โปรดิวเซอร์เพลงนี้มาร่วมพูดคุย แถมยังมี ที FELLOW FELLOW ขึ้นมาเซอร์ไพรส์แท็กทีมร้องเพลง ‘ดาวหางฮัลเลย์’ เพิ่มความละมุนไปอีกระดับ ก่อนจะเรียกเสียงหัวเราะด้วยการปรากฏตัวของ กันสมาย-ชนกันต์ และมาสคอตคู่ใจอย่าง KINGMAN
ต่อกันที่พาร์ท LIGHT ที่เน้นความสดใสกับเพลง ‘ย้อนเวลา’ และ ‘คืนนี้ออกไหม (Night Out)’ โดยงานนี้ได้ นนน กรภัทร์ ผู้กำกับ MV มาร่วมพูดคุยบนเวทีด้วย ก่อนจะสลับโหมดไปสนุกกับเพลงจังหวะมันๆ และถึงช่วงไฮไลต์ที่ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดลั่นฮอลล์ เมื่อ สิงโต-ปราชญา และ KINGMAN หอบเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดคริสบนเวที ปิดท้ายค่ำคืนแห่งความสุขด้วยเพลง ‘นอนไม่พอ (SLEEPLESS)’ ส่งทุกคนกลับบ้านแบบใจฟู
ส่วนใครที่อยากไปซึมซับเรื่องราวทางดนตรีของคริส พีรวัส สามารถไปฟังอัลบั้ม “SILHOUETTES” ทั้ง 11 เพลงได้แล้วทาง YouTube: RISER MUSIC และทุก Music Streaming Platforms