รีวิว สรรพลี้หวน หนังตลกสายใต้สุดปั่น เสิร์ฟคำผวนฮาๆ
สรรพลี้หวน เป็นผลงานการกำกับและเขียนบทโดย เอกชัย ศรีวิชัย ที่หยิบเอาวรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้มาดัดแปลงเป็นละครเวที โดยเล่าผ่านชีวิตของ สายันต์ และ เพชร สองนักศึกษาปี 4 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ต้องทำโปรเจกต์จบให้ผ่าน
แต่บอกเลยว่าทางเดินสู่ความสำเร็จไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะทั้งคู่ต้องเจอทั้งคู่แข่งที่จ้องจะขัดขวาง แถมยังขาดนักแสดงและงบประมาณไม่พอ ที่พีคคือเรื่องหัวใจ เมื่อเพื่อนรักดันมาตกหลุมรักผู้หญิงคนเดียวกันซะงั้น งานนี้เลยไม่ได้มีแค่เสียงหัวเราะ แต่ยังใส่เรื่องมิตรภาพ ความฝัน และการพิสูจน์คุณค่าของศิลปะท้องถิ่นเข้ามาด้วย
จุดที่น่าสนใจคือการเอา 'คำผวน' ภาษาใต้ และศิลปะหนังตะลุงมาขยายให้เป็นความบันเทิงบนจอใหญ่ ซึ่งปกติเรื่องพวกนี้อาจจะดูเฉพาะกลุ่ม แต่พอเล่าผ่านตัวละครวัยรุ่นก็ทำให้เข้าถึงง่ายขึ้นเยอะ แถมทีมนักแสดงสายฮาก็ช่วยเติมจังหวะกวนๆ ให้หนังมีชีวิตชีวา โดยมีนักแสดงนำอย่าง สิงหา สิทธินนท์, ฟาบริชโช่ เปาโล และฟิลิปปา รินลนี ดีคอน รวมถึงนักแสดงมากฝีมืออีกหลายคนมาร่วมจอยในเรื่อง
สรรพลี้หวน จะเริ่มสตรีมในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2026 นี้