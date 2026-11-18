ความยุติธรรมมีอยู่จริง! ปู มัณฑนา ชนะคดี ได้คืนโฉนด 14 แปลง พร้อมเงินชดเชย 5 ล้าน
สู้มานานจนถึงวันที่ชนะ! เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2026 ปู มัณฑนา หิมะทองคำ นักแสดงรุ่นใหญ่ ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรม @poumantana โพสต์ภาพแจ้งคำพิพากษาของศาลจังหวัดธัญบุรีที่ระบุว่า ปู หาญส์ เป็นฝ่ายชนะคดี โดยศาลสั่งให้ได้รับคืนโฉนดที่ดินทั้งหมด 14 แปลง และให้จำเลยที่ 1–3 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 5,000,000 บาท
งานนี้เจ้าตัวโพสต์แคปชั่นแบบใจฟูว่า "ความยุติธรรมมีอยู่จริง!" พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่คอยซัพพอร์ตเธอและสามี หาญส์ หิมะทองคำ มาโดยตลอด
ถ้าใครลืมว่าเรื่องนี้เริ่มจากตรงไหน ย้อนกลับไปเมื่อ 21 มกราคม 2025 ปู และ หาญส์ เคยไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) หลังจากถูกหลอกให้ขายฝากที่ดินรวม 14 แปลง มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ซึ่งมีการโอนโฉนดไปแล้วแต่กลับไม่ได้เงินตามที่ตกลงกันไว้ จนนำไปสู่การแจ้งความที่ สภ.ธัญบุรี และสู้คดีจนชนะในที่สุด
เงิน 5 ล้านว่าเยอะแล้ว แต่ได้ที่ดินคืน 14 แปลงนี่สิคือที่สุดของความโล่งใจ!