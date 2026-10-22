รวยและปัง! เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์ AGT ซีซั่น 21 ได้รถไฟฟ้าคันหรูเป็นของขวัญ
จังหวะนี้ต้องฉลอง! เนเน่ รอยัล เด็กสาววัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ประเทศไทยด้วยการคว้าแชมป์รายการ America's Got Talent ซีซั่น 21 มาครองได้สำเร็จ ความปังนี้ทำให้เครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี จำกัด และบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดี
ของขวัญชิ้นโบว์แดงคือรถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียม NEW MG MAXUS 9 V PLUS ในกลุ่ม e-MPV มูลค่า 1,849,900 บาท ที่ส่งมอบให้ครอบครัวอำลอย เพื่อให้เนเน่ใช้เดินทางทำภารกิจต่างๆ ได้สะดวกสบายขึ้น โดยมีผู้บริหารระดับสูงอย่างนายธนากร เสรีบุรี, นาย นพดล เจียรวนนท์, มร.ต๋า เซินเซิน และนายฉัตวิทัย ตันตราภรณ์ ร่วมส่งมอบรถคันนี้
บอกเลยว่าเคสของเนเน่ รอยัล คือนิยามของคำว่า 'เด็กไทยไปไกลระดับโลก' ของจริง เพราะจากสาวน้อยสายร็อคที่มุ่งมั่นฝึกฝนจนคว้าชัยชนะบนเวทีระดับโลกได้ ทำให้ทางเอ็มจีมองว่านี่จะเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนไทยคนอื่นๆ กล้าที่จะค้นหาตัวตนและออกไปทำตามความฝัน
ได้ทั้งแชมป์โลก ได้ทั้งรถหรูขับ ชีวิตวัย 16 ปีที่น่าอิจฉาที่สุดใน พ.ศ. นี้เลยว่าไหม?