แรงจัด! เพลง Run Away With Me ยอดสตรีมพุ่งเกือบ 1,100% จาก GTA VI
เกิดเรื่องแล้วเมื่อเกม Grand Theft Auto VI วางจำหน่ายเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2026 เพลง Run Away With Me ของ Carly Rae Jepsen นักร้องสาวชาวแคนาดา มียอดสตรีมพุ่งแบบก้าวกระโดด โดยปกติก่อนหน้านี้เพลงนี้มียอดสตรีมเฉลี่ยแค่ประมาณ 20,000 ครั้งต่อวัน แต่พอเข้าวันที่ 21 พฤศจิกายน 2026 ยอดพุ่งไปถึง 196,059 ครั้ง เพิ่มขึ้น 288% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ความปังยังไม่หยุดแค่นั้น เพราะวันที่ 23 พฤศจิกายน 2026 ยอดสตรีมในสหรัฐฯ พุ่งไปถึง 281,000 ครั้ง หรือคิดเป็นเกือบ 1,100% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า ซึ่งงานนี้ Carly Rae Jepsen ถึงกับเปรียบเทียบกระแสนี้กับ Kate Bush นักร้องชาวอังกฤษที่เคยเกิดปรากฏการณ์ยอดสตรีมเพลง Running Up That Hill พุ่งกระฉูดหลังจากถูกนำไปใช้ในซีรีส์ Stranger Things
แต่ถามว่าจะได้ขึ้นชาร์ต Billboard Hot 100 ไหม? บอกเลยว่ายังไม่แน่นอน เพราะยอดสตรีมยังไม่นิ่งและดันไปใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสพอดี ซึ่งจริงๆ แล้วต้องทำยอดให้ได้ราว 500,000-600,000 ครั้งต่อวันถึงจะมีลุ้น