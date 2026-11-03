แม่กบ สุวนันท์ เผยทางเลือกน้องณดา จะเข้าวงการมั้ย? ขอให้ลูกเลือกเอง
ลูกสาวใครเนี่ย สวยสับไม่ไหว! สำหรับ น้องณดา ปุณณดา ปุณณกันต์ วัย 15 ปี ที่ตอนนี้หลายคนลุ้นกันตัวโก่งว่าจะมีสืบทอดตำแหน่งนางเอกต่อจากคุณแม่ กบ สุวนันท์ หรือเปล่า ซึ่งล่าสุดคุณแม่กบออกมาแชร์ว่ามีคนติดต่อทาบทามน้องณดาเข้ามาบ้างแล้ว แต่ขอเบรกไว้ก่อน เพราะอยากให้ลูกโฟกัสเรื่องการเรียนให้เต็มที่ เนื่องจากตอนนี้อยู่ ม.4 และเป็นช่วงที่ต้องเตรียมตัวสอบหนักมาก
แต่ถามว่าปิดกั้นไหม? คำตอบคือไม่เลย คุณแม่แค่รอลูกโตกว่านี้และพร้อมรับผิดชอบงานได้อย่างเต็มที่ก่อนเท่านั้น แถมยังประกาศชัดว่าพร้อมซัพพอร์ตทุกเส้นทางที่ลูกเลือก เพราะมองว่าแพสชันของลูกกับของแม่ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยากให้ลูกมีความสุขและได้ทำในสิ่งที่ชอบอย่างเต็มความสามารถ
แต่อ่านแล้วแอบเอ็นดูความสัมพันธ์คู่นี้ เพราะคุณแม่ยอมรับว่าเวลาลูกเครียดเรื่องเรียน แม่ก็เครียดตามไปด้วยเหมือนกันนะ เป็นอาการใจฟูและเป็นห่วงที่เข้าใจได้สุดๆ
สรุปคือไม่บังคับและไม่กดดัน ให้ลูกตัดสินใจเองแบบตัวแม่ของจริง แล้วทุกคนล่ะ คิดว่าน้องณดาจะมาสายดาราหรือสายวิชาการดี?