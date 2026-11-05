แก๊งโอเวอร์ Overacting พล็อตล้ำจัดเมื่อลูกสาวเนรมิตโรงพักปลอมให้คุณพ่ออดีตมือปราบ
ใครที่กำลังมองหาหนังไทยแนวคอมเมดี้ แอ็กชัน และแฟนตาซี ที่มีความวุ่นวายระดับสิบ ต้องจัดเรื่อง แก๊งโอเวอร์ Overacting ที่ลงจอทาง Netflix ไปเมื่อ 5 ตุลาคม 2026 เรื่องนี้พล็อตคือล้ำและแปลกใหม่มาก เมื่อนำเอาปัญหาความทรงจำของอดีตตำรวจมาเล่าให้เป็นเรื่องขำๆ ที่ทั้งป่วนและอบอุ่นหัวใจในเวลาเดียวกัน
ภารกิจหลอกพ่อให้มีความสุข
เรื่องราวโฟกัสที่ วินัย อดีตตำรวจมือปราบฝีมือฉกาจที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ดันเกิดอาการความทรงจำย้อนกลับไปวันวาน จนเชื่อสนิทใจว่าตัวเองยังเป็นตำรวจที่ต้องออกตามล่า เสือหาว ซึ่งเป็นคู่อริที่ไล่จับกันมาอย่างยาวนาน ความวุ่นวายจึงตกมาอยู่ที่ วรนุช ลูกสาวของวินัยที่ชีวิตการงานในฐานะนักแสดงกำลังอยู่ในช่วงขาลงพอดี เธอจึงจับมือกับ ดาบทอย ตำรวจจราจรที่มีความสัมพันธ์กันมาก่อน พร้อมชวนกลุ่มเพื่อนมาช่วยกันทำแผนการสุดพิสดาร
ความพีคคือวรนุชลงทุนเนรมิตสถานีตำรวจปลอมและสร้างภารกิจไล่ล่าคนร้ายขึ้นมาให้สมจริงที่สุด เพื่อให้พ่อได้สวมบทบาทตำรวจมือปราบตามที่ใจต้องการอีกครั้ง ซึ่งจุดนี้แหละที่ทำให้หนังดูน่าสนใจ เพราะการจะหลอกให้คนเป็นตำรวจจริงๆ เชื่อว่าตัวเองยังทำงานอยู่โดยไม่ให้จับได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งต้องคอยสร้างคดีปลอมให้สืบสวนตลอดเวลา ยิ่งทำให้เกิดสถานการณ์ชวนหัวและมุกตลกจากการแสดงที่ 'เล่นใหญ่' สมชื่อเรื่อง Overacting
จากเรื่องหลอกกลายเป็นเรื่องจริง
แต่ความบันเทิงมันเริ่มบานปลาย เมื่อแผนการที่ตั้งใจจะให้เป็นเพียงการแสดงเพื่อรักษาความสุขในครอบครัว กลับกลายเป็นความอลหม่านครั้งใหญ่ เพราะเสือหาวตัวจริงดันหวนกลับมาก่อเหตุร้ายขึ้นมาจริงๆ ทำให้ทุกคนในเรื่องต้องเผชิญกับอันตรายของจริงที่ไม่ได้อยู่ในบท หนังจึงไม่ได้มีแค่เสียงหัวเราะจากความเข้าใจผิด แต่ยังมีฉากแอ็กชันที่บู๊กันแบบมันส์หยด เพิ่มความตื่นเต้นให้คนดูได้ลุ้นว่ากลุ่มคนที่พยายามจะหลอกพ่อ จะรับมือกับอาชญากรตัวจริงได้อย่างไร
เคมีนักแสดงและงานสร้างที่ลงตัว
ในส่วนของทีมนักแสดงถือว่าเป็นการรวมตัวสายฮาที่น่าติดตามมาก โดยได้ เท่ง เถิดเทิง มาถ่ายทอดบทวินัย อดีตตำรวจผู้ยึดติดกับวันวาน ปะทะกับ โบว์ เมลดา ในบทวรนุช ลูกสาวจอมวางแผน พร้อมด้วย ก้อง ห้วยไร่ ที่มารับบทเป็นดาบทอย และ โจ๊ก โซคูล ในบทเสือหาว ซึ่งแต่ละคนช่วยเติมสีสันและจังหวะคอมเมดี้ให้เรื่องราวหลากหลายขึ้น
ด้านงานสร้างถือว่าทำออกมาได้ดีและมีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะคอสตูมที่เน้นความเป็นชาวบ้านในชนบท มีทั้งชุดตำรวจ ชุดพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งดูสวยงามและเข้ากับโทนเรื่อง ส่วนฉากบ้านเรือนและถนนหนทางในชนบทก็ทำออกมาได้ดี ไม่หลุดธีม ทำให้ภาพรวมของหนังดูเพลิน
ถ้าใครชอบหนังที่ผสมผสานทั้งความตลก ความบู๊ และเรื่องราวความผูกพันของครอบครัวที่ลูกสาวอยากดูแลพ่อให้มีความสุข เรื่องนี้คือคำตอบ เพราะจังหวะการตลกทำออกมาได้ลงตัว ไม่ยัดมุกจนเกินไป แต่มีสถานการณ์ป่วนๆ ให้ได้หัวเราะเรื่อยๆ เป็นหนังไทยที่ดูสนุกและไม่จำเจจริงๆ
ว่าแต่ถ้าเป็นเรา จะกล้าลงทุนสร้างโรงพักปลอมให้พ่อขนาดนี้ไหม หรือจะแค่บอกว่าพ่อพักผ่อนเถอะ?