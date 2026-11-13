Zoja dhe Anjeza përplasen prapë: "Këshilla marr veç prej nanës tem!"
Drama mes Zojës dhe Anjezës në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5 mesa duket s'ka të sosur! Tensionet mes tyre kishin nisur disa ditë më parë, kur vajzat u kapën me njëra-tjetrën si pasojë e lojës. Ne që i ndjekim, jemi vërtetë gojëhapur me çdo përplasje!
Një përplasje e re shpërtheu së fundmi, kur Zoja iu drejtua Anjezës me një kërkesë të prerë: të mos shkonte në dhomën e rrëfimeve pas debateve që kanë. Është e qartë që Zoja po tentonte t'i jepte disa 'mësime' ose 'këshilla' Anjezës, duke dashur ta drejtonte paksa. Por, le të jemi të sinqertë, Anjeza nuk është nga ato që pranojnë 'leksione' kaq lehtë!
Me një përgjigje, Anjeza i preu shkurt e prerë çdo tentativë për të vazhduar: "Këshilla marr veç prej nanës tem!" Po, po, e dëgjuat mirë! Një deklaratë e tillë është më shumë se bombë, është bomba atomike që mbyll çdo diskutim. Këtu u mbyll muhabeti, 'game over' për Zojën, të paktën për atë moment.
Ky Big Brother VIP Kosova na ka dhuruar dramë, batuta dhe situata epike që do të mbahen mend gjatë. Dhe tani, na ka bërë të reflektojmë: çfarë mendoni, kush ishte më shumë në të drejtë në këtë përplasje, Zoja apo Anjeza?