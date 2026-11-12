Amanda Seyfried pa filtra: Përplasja me Billy Evansin ishte e pashmangshme!
Pas një heshtjeje të gjatë, Amanda Seyfried, aktorja e njohur, ka vendosur t'i heqë dorashkat dhe të flasë hapur për përvojën e saj me dokumentarin “You Can See Everything”. Në këtë projekt të Nathan Fielder dhe Lance Oppenheim, Seyfried jo vetëm që riktheu rolin e saj si Elizabeth Holmes, themeluesja e dënuar e Theranos, në disa ri-interpretime thelbësore, por shërbeu edhe si një pikë referimi shumë e nevojshme për Fielder. Angazhimi i saj shkoi përtej rolit, duke e çuar deri në Austin, ku ajo darkoi me Fielder dhe Billy Evans, partnerin e Holmes, një takim që rezultoi në një bisedë tejet eksplozive mbi ushqimin kinez. Ajo foli për këtë për herë të parë të mërkurën, kur Rolling Stone publikoi një bisedë mes saj, Fielder dhe Oppenheim, dhe e sigurt është që Seyfried nuk është zbutur aspak ndaj Evans që nga ajo ditë.
Detektivja Billy në aksion
Amanda Seyfried nuk i fsheh ndjenjat, dhe e para herë që pa pamjet e Billy Evans me Holmes në shtëpinë e tyre me qira në San Diego, reagimi i saj ishte i menjëhershëm dhe negativ. Ajo e përshkroi Evansin si të pakëndshëm. Pikërisht kjo përgjigje e fortë negative e nxiti dëshirën e saj për ta takuar personalisht. Seyfried shprehu se thjesht donte të merrte çdo informacion që mundej për Billy-n, duke u kthyer në një lloj detektiveje të çuditshme të Billy-t sepse kishte marrë ndjenja kaq të forta negative prej tij në pamjet filmike. Ajo ndjeu se thjesht duhej ta takonte këtë djalë, një instinkt që e shtyu drejt konfrontimit.
Mikpritje, por me "dyshime"
Siç tashmë e dinë ata që e kanë parë filmin, ndjenjat e Seyfried për Evansin u përkeqësuan edhe më shumë pas takimit. Ajo rrëfeu se me të vërtetë u përpoq të sillej sa më mirë teksa ishte në shtëpinë e Evans, madje shprehu se donte ta zbuste paksa përbuzjen e saj, pasi ishte në shtëpinë e tij, me fëmijët – me fëmijët e tyre. Ajo tha se gjithmonë kërkon t'u japë njerëzve përfitimin e dyshimit dhe ndjehej keq që kishte folur keq për të deri në atë pikë. Por, shtoi ajo, nuk e pëlqen atë, edhe pse po hynte në shtëpinë e këtij burri.
Darka "eksplozive" dhe dorashkat poshtë
Megjithë përpjekjet e saj maksimale, gjërat morën një kthesë gjatë darkës. Evans sulmoi Seyfried për portretizimin e Holmes në "The Dropout" dhe për faktin që ajo e kishte quajtur Charlie Kirk "të urryeshëm" në Instagram. Aktorja shprehu se nuk kishte asnjë arsye që ai të bëhej kaq "agresiv", një fjalë që ajo e zgjodhi sepse ishte diplomatike. Megjithatë, ajo shtoi se sapo Evans e mosrespektoi, ajo ndjeu se nuk kishte më pse të mbahej. Ishte pikërisht ai momenti kur Seyfried vendosi të mos tërhiqej më. Kur njerëzit e kalojnë kufirin, pse duhet të mbajmë ne anën e mirë?
Qëndrimi i qartë i Seyfried
Në atë moment, Seyfried ishte në gjendjen shpirtërore ku mendoi: Ky djalë është mosrespektues, dhe unë jam këtu në shtëpinë e tij, do ta diskutoj këtë sepse në të vërtetë kam një qëndrim mjaft të qëndrueshëm për gjërat. Ajo shprehu qartë se nuk i pëlqen mënyra se si ai po përdor bashkëshorten e tij, Elizabeth Holmes – personin për të cilën ai thotë se po ndërton monumente dashurie, si një mjet. Edhe pse mbase ai e respekton atë, Seyfried beson se po sillet sikur nuk e respekton. Kjo hipokrizi e perceptuar duket se e ka shqetësuar thellë aktoren, e cila nuk ngurroi të përballej me të.
Pas shikimit të dokumentarit tre orë e gjysmë, është vërtet e vështirë të mos jesh dakord me Seyfried. Por, ndoshta holograma e Elizabeth Holmes me inteligjencë artificiale që rri në dhomën e ngrënies së Evans ka një opinion tjetër. Çfarë mendoni ju, a e ka Seyfried të drejtën e plotë në këtë përplasje apo Evans ka një anë të historisë që ne nuk e dimë?