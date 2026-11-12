Jordan Fisher, ylli i "Purple Rain" në Broadway: A do bëjë Prince-in si duhet?
Fansat e Prince dhe të Broadway-t, mbajini mirë! Muzikali i shumëpritur "Purple Rain", bazuar te filmi ikonik i vitit 1984 ku luante vetë Prince, ka zgjedhur yllin e tij. Roli i "The Kid", të cilin e luante Prince në filmin e vitit 1984, fitues i një Oscari, do të interpretohet nga aktori, këngëtari dhe kërcimtari i njohur, Jordan Fisher.
Produksioni i ri pritet të fillojë shfaqjet në Teatrin Majestic më 12 mars 2027, me natën e hapjes që do të jetë më 12 prill. Saheem Ali, regjisori i shfaqjes, ka pasur vetëm fjalë mirënjohjeje për Fisherin, duke theksuar se përtej talentit të tij të jashtëzakonshëm, ka zbuluar tek ai një zjarr poshtë sipërfaqes: shkëlqimin, cenueshmërinë dhe frymën krijuese të pandalshme që njohim te Prince. Ali shton se Fisher sjell një energji ngjitëse që i bën të gjithë rreth tij më të mirë dhe gjen diçka të papërpunuar, befasuese dhe thellësisht njerëzore në këtë karakter ikonik. Dhe ne mezi presim të shohim çfarë ka gatuar Fisher!
Për ata që nuk e dinë, Jordan Fisher nuk është i ri në Broadway. Ai ka një CV që të lë pa fjalë, duke luajtur role kryesore si Christian te "Moulin Rouge! The Musical", Orpheus te "Hadestown" dhe Evan Hansen te "Dear Evan Hansen". Kohët e fundit, ai u shfaq në "Little Shop of Horrors" off-Broadway, por edhe si Anthony te "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street" në vitin 2023, apo John Laurens/Philip Hamilton te "Hamilton". Kjo listë na bën të mendojmë se zgjedhja e tij për "The Kid" nuk është aspak e rastësishme.
Muzikali, me libër nga Peter Duchan dhe koreografi nga Ebony Williams, do të na transportojë në Minneapolisin e vitit 1984, në një kohë kur televizioni muzikor po krijonte yje brenda natës. Ne do të ndjekim "The Kid", një performues magnetik që duket i përsosur për të udhëhequr shokët e bandës drejt famës. Por kur e kaluara kërcënon gjithçka që ka ndërtuar, ai duhet të gjejë forcën të këndojë rrugën e tij nga errësira drejt dritave të skenës, aty ku i takon. Me një histori të tillë, presim shumë drama dhe padyshim, shumë muzikë të mirë nga Prince. Kush është gati për ta parë këtë?