Eleonora Zouganeli dhe Giorgos Sampanis: Kënga e re na ka lënë pa fjalë!
Eleonora Zouganeli po hap një kapitull të ri muzikor dhe sinqerisht, ne mezi po presim ta dëgjojmë! Ajo sapo ka nxjerrë single-in e ri, dhe kjo nuk është thjesht një këngë e re që vjen dhe ikën. Kjo është shija e parë, teaser-i i vërtetë, nga albumi i saj i ardhshëm. Dhe këtu vjen lajmi i madh: muzika e çdo kënge në album është firmosur nga askush tjetër veç Giorgos Sampanis. Po, e dëgjuat mirë: e gjitha! Kjo nuk është gjë e vogël, ta themi të drejtën!
Kjo është një bashkëpunim që bashkon dy emra të mëdhenj me një prani super të veçantë në skenën muzikore greke, dhe presim që rezultati final të jetë thjesht bombë. Kënga vjen me tone muzikore dinamike, dhe ku emocionet janë në qendër të vëmendjes. Identiteti karakteristik dhe ai zëri i Eleonorës takohet me vizionin gjenial të Giorgos Sampanis, në një këngë që i jep të gjithë hapësirën zërit dhe ekspresivitetit të papërballueshëm të artistes.
Tekstin e ka shkruar Eleni Giannatsoulia, ndërsa produksioni është realizuar nga Christos Soumka. Kënga ka nisur të grumbullojë interes në rrjetet sociale edhe para publikimit zyrtar. Tani ajo gjendet tashmë në të gjitha platformat dixhitale muzikore. Na e kanë lënë pak me merak, por nesër, më 13 nëntor 2026, do të vijë edhe videoklipi në YouTube, me një qasje vizuale atmosferike.
Ky projekt i ri diskografik i Eleonora Zouganeli është padyshim një nga ato që na bëjnë kuriozë për të ardhmen e skenës muzikore greke. Me Giorgos Sampanis që merr përsipër kompozimin e të gjitha këngëve, albumi fiton që në fillim një drejtim kaq të qartë dhe të njëjtë kreativ. Interpretimi i Eleonorës pritet t'i japë materialit dimensionin e vet të veçantë.
Për momentin, nuk janë bërë të ditura detaje të tjera si titulli zyrtar, lista e këngëve apo data e publikimit të albumit të plotë. Por kënga shërben si një njohje e parë muzikore me atë që po përgatisin dy artistët dhe na parapërgatit për një periudhë të re, plot sukses, në rrugëtimin e Eleonora Zouganeli. Kush mezi po pret të dëgjojë të gjithë albumin, të gjithë ne apo jo?!