Çmimi Booker i dha fund 'snobizmit' ndaj fantashkencës me fitoren e M John Harrison?
M John Harrison, shkrimtari britanik 81-vjeçar, i shpërfillur prej kohësh nga elita letrare, fitoi Çmimin Booker të hënën mbrëma, ndërsa dukej i shtangur. Kjo ishte një fitore historike, pasi çmimi Booker nuk i kishte dhënë kurrë më parë një shkrimtari të njohur për fantashkencën, me një libër kaq fantazist sa The End of Everything.
Fansat e Harrison, duke përfshirë shumë autorë të njohur, janë super të entuziazmuar! China Miéville, një shkrimtar tjetër i njohur që javën e kaluar fitoi çmimin Goldsmiths, tha se prej dekadash ishte një ankesë standarde – dhe e drejtë – e nerdëve të theksohej se Harrison ishte një nga shkrimtarët më të mëdhenj, por çmimet "mainstream" nuk e reflektonin këtë. Ai vetë në vitin 2002 e quante falimentim dhe snobizëm zhanror faktin që Harrison nuk kishte fituar ende Booker. Tani, Miéville thotë: Jam aq i lumtur, për Harrison, dhe për fiction.
Një fitore që theu barrierat e zhanreve
Edhe pse disa autorë fitues të Bookerit më parë kanë huazuar nga fantashkenca – si Margaret Atwood, Kazuo Ishiguro dhe Ian McEwan – Harrison është fituesi i parë nga sfera e fantashkencës së mirëfilltë, sipas shefes ekzekutive të fondacionit Booker Prize, Gaby Wood. Edhe çmimet Pulitzer dhe Nobel rrallë i kushtojnë vëmendje fantashkencës, megjithëse Nobel ka nderuar Ishiguron dhe Doris Lessing – të cilët konsiderohen më tepër shkrimtarë letrarë që eksperimentojnë me fantashkencën, sesa puristë, e ndoshta më të "lehtë" për publikun e gjerë.
Kur letërsia haset me fantashkencën: Mungesa e paragjykimeve dhe 'dëmi' i shkaktuar
Vetë Kazuo Ishiguro, shkrimtari nipo-britanik fitues i Nobelit, thotë se kur ai hyri në skenën letrare britanike, ishte "i mistifikuar" pse elita letrare e kishte rrethuar fantashkencën në një geto. Ai beson se kjo i ka bërë dëm real zhvillimit të 'literaturës letrare' në Mbretërinë e Bashkuar. Ishiguro shtoi se ai personalisht u ndjeva i lirë të shkoja në atë drejtim vetëm në fillim të viteve 2000, pasi vura re – dhe ziliqarisja – shkëlqimin e shkrimtarëve të rinj si David Mitchell dhe Alex Garland, të cilët ishin qartazi të frymëzuar nga fantashkenca, komikët dhe lojërat. Megjithatë, ai vë në dukje se mentorja dhe mësuesja e tij, Angela Carter, nuk kishte paragjykime të tilla, duke përdorur shpesh elementë të fantashkencës në punën e saj.
Ai gjithashtu thekson kontrastin mes qëndrimit patronizues të elitës letrare dhe asaj të kinemasë: edhe kritikët më të lartë nderonin Metropolis të Fritz Lang, 2001: A Space Odyssey të Kubrick dhe Solaris të Tarkovsky si gurë kilometrikë të historisë së kinemasë. Autorja dhe kritikja Olivia Laing është dakord se botës letrare i është dashur një kohë e gjatë e turpshme për të kuptuar se nuk ke nevojë për realizëm për të shkruar se si ndihet të banosh në kapitalizmin e vonë dhe modernitetin që po shpërbëhet. Harrison më në fund mori atë që i takonte me këtë fitore këtë javë.
Një libër për të tashmen, jo për të ardhmen
Libri fitues i Harrison, The End of Everything, mund të quhet një roman polikrizash. Ai flet për fenomene misterioze aliene të quajtura iGhetti që shfaqen në Tokë, duke shtrembëruar gjithnjë e më shumë strukturën e realitetit. Këto qenie jashtëtokësore mund të përfaqësojnë AI, degradimin klimatik, kaosin politik, Brexit, kapitalizmin e pandalshëm, ose të gjitha së bashku. Pra, ndërsa ka elementë futuristikë, libri ndihet shumë si një histori për të tashmen. Michel Faber, një romancier, tregon se dikush në ceremoni e pyeti Harrison nëse kishte ndonjë parashikim për të ardhmen. Kjo tipizon mendjemprehtësinë e njerëzve që thjesht nuk e kuptojnë çfarë bën ajo që quhet 'fantashkencë' më e mira. The End of Everything është fort për të tashmen – një shpjegim i të ardhmes që po jetojmë tashmë, shton Faber.
Kjo njohje sigurisht do t'i sjellë Harrison një lumë lexuesish të rinj – mbase edhe skeptikë të vjetër të fantashkencës, për të cilët libri do të dëshmojë se zhanri mund të jetë edhe letrar, edhe thellësisht aktual politikisht. Para fitores, shitjet ishin 13,400 kopje. Bazuar në vitet e mëparshme, Harrison mund të presë të shesë dhjetëra mijëra kopje më shumë në muajt në vijim.
Përtej etiketave: Unë nuk besoj te zhanret
Fitorja e Harrison është një fitore e madhe për seriozitetin e letërsisë zhanrore si projekt, thotë romancierja Julia Armfield, e cila qau kur dëgjoi lajmin. Ajo është gjithashtu një fitore për llojin e letërsisë që reziston dekodimin. Në fakt, siç tha Harrison në një intervistë këtë javë, problemi im ka qenë gjithmonë se unë nuk besoj te zhanret. Ai e përshkroi librin si "SF-adjacent", pra pranë fantashkencës.
Disa lloje shkrimi i bëjnë shqetësimet e zhanrit të duken të pavend, thotë kritiku dhe romancieri Chris Power. Edhe në librat e tij më thellësisht fantashkencorë, Harrison e përmbys zhanrin, duke dekonstruktuar tropet e fantashkencës dhe duke vënë në pikëpyetje militarizmin e saj. Që nga fillimi i shkrimeve të tij në vitet '60, ai gjithmonë e ka sfiduar fushën. Harrison është një shkrimtar shkrimtarësh, para se të jetë një shkrimtar fantashkence, pajtohet romancierja Isabel Waidner. Në një kulturë botuese të komercializuar që priret të shpërblejë konvencionalitetin, përfshirë konventat arbitrare të zhanrit, Harrison shkruan letërsi që shtyn idetë e paracaktuara për atë që është një roman. Power sugjeron se puna e Harrison tregon që kllapat e zhanrit mund të jenë më të dobishme nga perspektiva e marketingut sesa estetike. Shumë nga romanet më interesante i kanë ngatërruar gjithmonë këto gjëra, shton ai.
Romancieri Jeff VanderMeer thotë se përpiqet të shmangë debatin zhanër kundër letërsi – ai beson se është i pakuptimtë ose, sinqerisht, thjesht i mërzitshëm ose i padobishëm. Ai shton: Ajo për të cilën më intereson është kur ky debat, nga secila 'anë', i redukton veprat komplekse të letërsisë në karikatura. Ose kur shërben si një funksion kontrollues që redukton aksesin ndaj prestigjit ose lexuesve që ka pak lidhje me cilësinë e punës. Tre vjet më parë, Power e përshkroi Harrison si shkrimtarin më të mirë britanik që nuk keni dëgjuar kurrë. Tani, elita letrare është zgjuar, dhe Harrison është papritur i famshëm, me fansat e tij që "notojnë" në shkëlqimin e Bookerit. Siç e thotë Waidner: Fitorja e tij është një fitore për letërsinë, për ne dhe për atë gjë më të rrezikuar – të menduarit. E meritonte, apo jo?