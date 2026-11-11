Johnny Depp: Rrugëtimi larg Hollywoodit ishte ‘një lloj pushimi’ – pa shaka?!
Aktori i njohur amerikan, Johnny Depp, po bën rikthimin e tij në produksionet e mëdha filmike të Hollywoodit, dhe duket se ai nuk qenka mërzitur aspak për mungesën. Madje, e ka quajtur periudhën gati dhjetëvjeçare larg vëmendjes "një lloj pushimi", duke shtuar se nuk ishte aspak keq. Epo, ne e kemi kuptuar, rëndësi ka të jesh rehat!
Këto komente Depp i bëri në premierën londineze të filmit të tij të ri, "Ebenezer", një produksion fantastik me elemente të errëta gotike. Filmi është bazuar në veprën e famshme të Charles Dickens, "A Christmas Carol" (Këngë Krishtlindjesh), botuar qysh në vitin 1843, kështu që na pret një udhëtim në kohë dhe mister.
Në "Ebenezer", Depp interpreton Ebenezer Scrooge, një biznesmen koprrac, i cili përballet me vizione nga e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja, të cilat i japin mundësinë të ndryshojë jetën dhe të kërkojë falje për veprimet e tij. Depp ka treguar se personazhi i Scrooge e kishte intriguar qysh në fëmijëri. Ai tha se e konsideron romanin e Dickensit më të mirin të autorit. E kush nuk e do një mister të thellë, sidomos kur është Johnny Depp ai që na e shpjegon?
Regjisori Ti West ka thënë se, pasi pa mënyrën se si Depp iu qas personazhit, kuptoi se aktori ishte zgjedhja ideale për këtë rol. Ai pranoi se fillimisht kishte pasur disa rezerva për përfshirjen e tij në projekt, por puna e përbashkët ia largoi të gjitha dyshimet. Regjisori e përshkroi Depp-in si shumë të qetë dhe me aftësi të natyrshme për të kuptuar njerëzit, duke shtuar se çdo ditë në xhirime ishte një surprizë, por gjithmonë një kënaqësi.
"Ebenezer" pritet të shfaqet në kinematë e SHBA-së dhe Britanisë më 13 nëntor. Jemi gati për shfaqjen, po ju?