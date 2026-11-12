Ariana Grande dhe Ricky Alvarez, rikthim drame në tapetin e kuq!
Duket se pauza e shpallur nga paraqitjet publike ishte më e shkurtër se sa e kishim menduar! Ariana Grande u rikthye të mërkurën në qendër të vëmendjes, duke shkëlqyer në premierën e filmit “Focker-In-Law” në Nju Jork. Po, e dëgjuat mirë, filmi është pjesa e katërt e serisë klasike “Meet the Parents” – kush e priste një sequel tjetër?! Ama ky nuk ishte i vetmi "sequel" që na befasoi.
Por ajo që i la të gjithë me gojë hapur nuk ishte vetëm rikthimi i saj në publik, por edhe shoqëruesi special. Këngëtarja dhe aktorja 33-vjeçare u shfaq për herë të parë në tapetin e kuq me partnerin e saj 35-vjeçar, Ricky Alvarez, dhe kjo ishte një bombë e vërtetë! Çifti u fotografua duke shkëmbyer momente të afërta dhe duke mbajtur duart, duke vulosur kështu rikthimin e asaj romancës që s'e kishim harruar.
Për ata që s'e mbajnë mend (ose s'e dinin fare!), Grande dhe Alvarez kishin qenë bashkë nga viti 2015 deri në vitin 2016. Ata ishin njohur kur Ricky punonte si balerin në performancat e saj. Thashethemet thonë se lidhja e tyre u rindez në qershor, pak pasi Ariana u nda nga aktori Ethan Slater. Domethënë, drama s'mbaron kurrë!
Ariana, si gjithmonë në qendër të vëmendjes, na befasoi me zgjedhjen e saj për tapetin e kuq. Një fustan i bardhë, me pjesën e sipërme të ngushtë dhe fund të gjatë – një zgjedhje klasike dhe e sigurt, ama që tregon se tapeti i kuq nuk të lejon të bësh eksperimente të çmendura. Pamjen e saj e kompletoi me grim në nuanca rozë, vathë diamanti (sepse, pse jo?) dhe flokë të mbledhur në një bisht të ulët. Ricky, nga ana tjetër, u paraqit me xhaketë të zezë, këmishë të bardhë dhe xhinse blu. Një kombinim pak a shumë diskret krahas Ari-së.
Rikthimi i saj në tapetin e kuq vjen vetëm pak muaj pasi Ariana kishte paralajmëruar se do të bënte një pauzë nga publiku, pas përfundimit të turneut të saj “Eternal Sunshine” në shtator. Madje, ajo hoqi dorë edhe nga një rol i planifikuar në shfaqjen “Sunday in the Park with George” në West End, për t’iu përkushtuar pushimit. Por ja që tapeti i kuq duket se ka një fuqi të çuditshme gravitacionale!
A do ta shohim këtë herë Ariana-n dhe Ricky-n bashkë për më gjatë?