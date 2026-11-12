Xhemi Shehu i thotë lamtumirë Top Channel, por mos u mërzitni!
Xhemi Shehu nuk do të jetë pjesë e asnjë programi në Top Channel gjatë këtij sezoni televiziv, pasi ka lënë pas emisionet "Portokalli" dhe "Fiks Fare", ku ka qenë e angazhuar për vite me radhë.
Por mos u trishtoni! Xhemi s'na la me gishta në gojë. Duket se do të shohim një Xhemi krejt tjetër, sepse ajo po i futet një drejtimi të ri në karrierë. Sipas Vip Magazine, Xhemi pritet të na surprizojë si aktore në filmin e ri të regjisorit Eduart Grishaj. E kush e prodhon këtë projekt interesant? Një mike e ngushtë e Xhemit, Arbana Osmani.
E si mund të mungonte ajo pjesa që na bëri të ngremë vetullat? Në këtë projekt kinematografik pritet të marrë pjesë edhe aktori Jul Deda, me të cilin Xhemi ka bashkëprezantuar emisionin investigativ "Fiks Fare". Kështu që, çifti i famshëm që na mbajti mbërthyer pas ekranit të vogël, do të ribashkohet, por kësaj radhe në ekranin e madh. A s'është kjo një kthesë e papritur?
Deri tani, detaje zyrtare rreth rolit të Xhemit në film mungojnë, kështu që na duhet të presim edhe pak. Jemi kuriozë të dimë çfarë batutash do të nxjerrë kjo dyshe në kinema!