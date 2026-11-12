Seriali “Adults” merr sezonin e tretë super të gjatë, shefi i FX e di pse!
Fansat e komedisë së njohur “Adults” mund të gëzojnë! Rrjeti FX, në pronësi të Disney, ka rinovuar serialin për Gen Z me një sezon të tretë super të gjatë prej 16 episodesh, që pritet të transmetohet në vitin 2027. Kjo vjen pasi shikueshmëria e sezonit të dytë shënoi një rritje prej më shumë se 60 për qind.
Por kjo nuk është e tëra. Krijuesit e serialit, çifti Ben Kronengold dhe Rebecca Shaw, kanë firmosur një marrëveshje të përgjithshme me kompaninë. Dhe e dini çfarë? Ky rinovim është edhe një rast studimi për mënyrën sesi John Landgraf, kryetari i FX prej një kohe të gjatë, ka ndërtuar një nga markat më të suksesshme të televizionit në Hollywood, duke bërë diçka që tingëllon thuajse herezi në biznesin e sotëm të argëtimit: ai përqafon ineficencën.
Ndërsa studiot dhe platformat e transmetimit po shkurtojnë buxhetet, po ngushtojnë rrugët e zhvillimit të projekteve të reja dhe po mbështeten gjithnjë e më shumë te të dhënat për vendimet kreative, Landgraf bën bastin e kundërt. Për të, televizioni i mirë kërkon kohë, rrezik dhe një gatishmëri për t'i lënë krijuesit të gjejnë zgjidhje, edhe kur procesi nuk ka shumë kuptim financiarisht në letër.
Efikasiteti është armiku i niveleve çmendurish të cilësisë, ka thënë Landgraf. Nivele çmendurish të cilësisë kërkojnë rrezik, kaos dhe ineficencë. Dhe historia e tij e mbështet këtë argument: për më shumë se dy dekada, FX ka anuluar vetëm 20 për qind të prodhimeve origjinale me skenar pas sezonit të parë. Ndërkohë, portofoli i tyre përfshin seriale të vlerësuara si “The Bear”, “Shōgun” dhe “Fargo”. Landgraf mburret, Unë i vë 15 serialet [e FX] kundër 25 të kujtdo tjetër.
Por kjo filozofi po përballet me një test potencialisht të rëndësishëm, pasi Disney po bën një raund tjetër shkurtimesh dhe po riorganizon biznesin e saj televiziv. Landgraf është i vendosur të ruajë pavarësinë krijuese dhe cilësinë që e ka bërë FX kaq të suksesshme. A do mundet Kryebashkiaku i TV-së të vazhdojë t'i bëjë gjërat sipas mënyrës së tij brenda një Disney-i që po bëhet gjithnjë e më i kujdesshëm ndaj kostove? Landgraf thotë se nuk është i shqetësuar, edhe pse kolegë të vjetër po largohen dhe kompania po kalon ndryshime të thella. Po kush e di, ndoshta ka një formulë magjike që e dimë vetëm ne tek FX!