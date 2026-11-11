Robert Pattinson dhe Nicholas Hoult, gara "sekrete" për James Bond rihapet!
Duket se drama për rolin e James Bondit nuk paska fund! Aktorët britanikë Robert Pattinson dhe Nicholas Hoult thuhet se kanë marrë pjesë në audicione sekrete për rolin e agjentit legjendar 007. Këta dy emra janë një surprizë e vërtetë në listën e kandidatëve që po shqyrtohen nga regjisori Denis Villeneuve për filmin e ardhshëm të sagës.
Pattinson dhe Hoult i janë bashkuar emrave të tjerë si Callum Turner, Jack Lowden dhe Josh O’Connor, të cilët muajin e kaluar kishin marrë pjesë në audicione në Londër. Pattinson ka bashkëpunuar më parë me Villeneuve në filmin "Dune 3", ndërsa të dy aktorët njihen edhe për rolet e tyre në universin e DC Studios – Pattinson si Batman dhe Hoult si Lex Luthor.
E gjithë kjo pjesëmarrje në audicione vjen si një bombë, sidomos pasi së fundmi u raportua me zë të lartë se Josh O’Connor e kishte siguruar rolin. Aktori 36-vjeçar, i njohur si Princi Charles në serialin The Crown, besohej se kishte kaluar me sukses fazat përfundimtare të përzgjedhjes nga studioja Amazon MGM. Madje, u raportua se lajmi për O’Connorin ishte zbuluar nga një koleg i tij nga shfaqja teatrale Golden Boy, pas disa gotave birrë në një pub në Soho të Londrës. Epo, ç'të bën një birrë më shumë, eh? Thuhet se O'Connor ua kishte konfirmuar lajmin kolegëve në një festë në fund të tetorit.
Megjithatë, vetë O’Connor kishte reaguar më herët ndaj spekulimeve, duke e cilësuar si shumë të çuditshme faktin që emri i tij po qarkullonte për agjentin 007. Ai kishte thënë se ishte e jashtëzakonshme të konsiderohej në të njëjtën kategori me aktorët që kanë interpretuar këtë personazh, por refuzoi të komentonte më tej.
Pavarësisht kësaj drame me birra dhe spekulime, audicionet e Pattinsonit dhe Houltit tregojnë se gara për rolin e James Bondit mund të jetë ende më e hapur se sa mendonim. Deri më tani, nuk ka asnjë konfirmim zyrtar nga Amazon MGM Studios apo ekipi i filmit për atë se kush do të jetë pasardhësi i agjentit legjendar. Me gjithë këtë rrëmujë, ndoshta na duhet një martini, i trazuar, jo i përzier, për t'u qetësuar!