Carys Douglas, e guximshme me dantella transparente në eventin e Gucci-t
Carys Douglas, vajza e aktorëve të njohur Michael Douglas dhe Catherine Zeta-Jones, ka bërë që të gjithë sytë të kthehen nga ajo në eventin Gucci x Moda Operandi NYC Cocktail, që u mbajt të mërkurën në Nju Jork.
23-vjeçarja zgjodhi një kombinim vërtet të guximshëm, duke u shfaqur me një bluzë të zezë transparente me dantella, e cila ishte e hapur përpara dhe lidhej vetëm me një kapëse. Dhe po, e veshi pa reçipeta. Vërtetë s'ka problem me vetëbesimin e saj!
Këtë bluzë e kishte kombinuar me një fund të shkurtër po të zi me dantella dhe geta të zeza, ndërsa pamjen e plotësonte një çantë nga Gucci. Një look i kompletuar, që nuk lë shumë vend për imagjinatë, por që padyshim bëri zhurmë. Në eventin luksoz, Carys u fotografua me personalitete të tjera, mes tyre edhe modelja Aweng Chuol.
Paraqitja e saj vjen në një moment kur emri Douglas po flitet shumë, sidomos për etiketimin e fëmijëve të familjes si “nepo babies”. Michael Douglas ka deklaruar se nuk e pëlqen këtë etiketim, ndërsa Catherine ka treguar se ata janë munduar t’i ndihmojnë fëmijët e tyre të kuptojnë sfidat e industrisë së artit dhe të dëshmojnë pasionin e tyre, .
Dhe siç duket, fëmijët po ndjekin hapat e tyre, me Carys në botën e modelingut dhe vëllain e saj Dylan në aktrim. A u duket pak e padrejtë ky etiketim kur ke dy legjenda si prindër? Apo thjesht një realitet i industrisë? Një gjë është e sigurt: Carys di si të tërheqë vëmendjen, me ose pa etiketën “nepo baby”. Dhe ky look ishte një deklaratë e vërtetë, nuk mendoni?