Zemra kuqezi në fushë: Marani luan me formacionin për Finlandën!
Kuqezinjtë tanë kanë shkelur fushën në prag të ndeshjes kundër Finlandës, duke na bërë gati për një tjetër dozë emocionesh! Atmosfera dhe përgatitjet janë kapur në një video.
Por, le të jemi të sinqertë, çfarë na intereson më shumë? Formacioni! Trajneri Rolando Maran ka vendosur të bëjë disa ndryshime të rëndësishme, duke na konfirmuar disa nga ato zëra që qarkullonin para ndeshjes. Oha, mister Marani ka luajtur pak shkurt me formacionin, por shpresojmë që “rrotacionet” e tij të na sjellin rezultatin e dëshiruar.
Në krahun e majtë, pritet të shohim Pilon, ndërsa Mitaj është një tjetër opsion aty, ndërsa lojtari i AEK-ut shihet më i avancuar në formacionin e ekipit. Kjo na bën kuriozë të shohim si do funksionojë në praktikë.
Dhe ja ku vjen lajmi i madh për portën! Etrit Berisha është rikthyer! Pas mungesës në ndeshjen e parë kundër Finlandës – sepse, siç e mbajmë mend të gjithë, u përjashtua me karton të kuq, s'e lamë pa e përmendur – kthimi i tij është një frymëmarrje e thellë për të gjithë ne. Shpresojmë të jetë në super formë!
Për mesfushën, kemi një tjetër rikthim të rëndësishëm: Qazim Laçi! Ai është kthyer në formacion pasi ka kaluar problemet fizike që e mbajtën larg fushës në ndeshjet e fundit. Një forcë shtesë për qendrën e lojës, pikërisht aty ku na duhet më shumë.
Ekipi kombëtar synon një performancë pozitive në këtë përballje, dhe Marani ka besim te këto ndryshime për të arritur rezultatin e dëshiruar kundër Finlandës. Ne po presim me padurim, por a do i sjellin vërtet fitoren këto lëvizje taktike? Le të shohim se çfarë do na gatuajë kjo ndeshje!