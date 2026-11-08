Zanfina Ismaili shpërthen: Për vetëdijesim, jemi në kohë të gurit!
Zanfina Ismaili nuk ka mbajtur dot gojën mbyllur, duke u shprehur hapur në InstaStory për një nga problemet më të mëdha të shoqërisë tonë: bullizmin dhe paragjykimet. Këngëtarja ka kritikuar ashpër mënyrën se si ne gjykojmë dhe trajtojmë njëri-tjetrin, duke theksuar se jemi ende larg civilizimit.
Ajo ka shkruar se jemi popull bullizues, paragjykues dhe intrigant, dhe se me seksualitet ia kemi kaluar edhe Evropës, por kur flitet për vetëdijesim dhe civilizim, sipas saj jemi ende në kohën e gurit. Eh, sa mirë do ishte sikur e gjithë kjo energji për gjykim të shndërrohej në diçka pozitive, apo jo?
Zanfina ka nënvizuar se askush nuk është i detyruar të durojë sjellje të tilla, por njëkohësisht ka ngritur pyetjen se pse njerëzit shqetësohen kaq shumë për mendimet dhe komentet e të tjerëve. Ajo ka kundërshtuar edhe idenë se çdo gjë që përjeton një person duhet të bëhet publike, sidomos plagët emocionale, depresioni apo pasiguritë, vetëm për të fituar vëmendje. Nuk është TikTok live çdo gjë, ndonjëherë edhe qetësia është art!
Vetë këngëtarja ka qenë viktimë e bullizmit në internet, duke përmendur sulme nga profile false, por edhe nga persona nga rrethi i saj shoqëror, ish-kolegë, ish-misë dhe humoristë. Sipas Zanfinës, këto sulme shpesh vijnë nga njerëz që nuk janë përballur me pasiguritë dhe traumat e tyre. Me pak fjalë, po na nxjerrin inatin e tyre personal, apo si është muhabeti?
Këngëtarja ka theksuar se përpjekjet për të lënduar dikë me komente negative nuk tregojnë asgjë më shumë sesa nevojën e tyre për t'u ndier superiorë për pak çaste. Në fund, ajo ka folur për rëndësinë e vetëbesimit dhe nevojën për të mos varur vlerësimin për veten nga komplimentet apo mendimet e atyre që nuk kanë rol të rëndësishëm në jetën tonë. E drejtë, kush jemi ne të shqetësohemi për mendimin e dikujt që nuk ia vlen të zërë vend në mendjen tonë?
Reagimi i Zanfinës, e njohur për hitin "As i fundit, as i pari", vjen pikërisht tani kur tema e bullizmit është bërë sërish aktuale, sidomos pas diskutimeve të fundit në Big Brother VIP Kosova 5, ku një banor kërkoi falje publike për bullizmin e vajzave vite më parë.