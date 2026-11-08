Benita Zena flet pa doreza, çfarë i shkruante Jona kur ajo ishte në BBVK?
Debati i ndezur mes Jonës dhe Doresës, që u zhvillua në spektaklin e mbrëmshëm të "Big Brother VIP Kosova 5", la shije të hidhur. Me pretendime për bullizëm, ofendime dhe komente të vjetra në një grup të mbyllur, përballja përfundoi pa asnjë kërkim faljeje – një shfaqje tipike drame, siç na pëlqen (dhe s'na pëlqen) Big Brother-i!
Pas kësaj reagoi ish-banorja e "Big Brother VIP Kosova" e vitit të kaluar, Benita Zena, e cila menjëherë ka vendosur të ndajë me publikun disa mesazhe private. Këto mesazhe, shkruar nga Jona, janë pikërisht nga koha kur Benita ishte vetë pjesë e formatit.
Në një prej tyre, Jona nuk e kishte kursyer mbështetjen, duke i shkruar Benitës: “Shumë padrejtsi tu t’ba. Qëndro e fortë. Të dua” Sa bukur kur shoqet të mbështesin, apo jo? Dhe pavarësisht gjithë zhurmës së fundit, Benita e ka bërë të qartë se qëndrimi i saj mbetet në mbështetje të Jonës.
“Unë mendoj që një periudhë kaq e gjatë kohore mund t’i ndryshojë shumë njerëzit, por sinqerisht nuk i di të gjitha historitë dhe as gjithçka që ka ndodhur dy vajzave. Megjithatë, nga ajo që kam parë dhe nga mënyra se si më ka respektuar dhe mbështetur mua si femër, unë jam me Jonën,” ka shpjeguar Benita.
Kjo përballje mes dy vajzave brenda shtëpisë vazhdon të jetë tema kryesore e komenteve në rrjetet sociale, dhe reagimi i Benitës është thjesht një zhvillim i ri që shton edhe më shumë 'zjarr' në këtë histori. Çfarë mendoni ju, a e ndryshon kjo gjë optikën mbi Jonën?