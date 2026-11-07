Nicolas Cage me prioritet të ri: Vajza e vogël më e rëndësishme se çmimet!
Aktori legjendar Nicolas Cage, ai që ka ditur të na shokojë, të na bëjë të qeshim e të qajmë me role ikonike, ka bërë një deklaratë që na ka lënë pak gojëhapur, por na ka mbushur zemrën me 'awwws': familja, dhe më saktë vajza e tij e vogël, është tani prioriteti numër një në jetën e tij. Po, po, e dëgjuat mirë, sepse edhe yjet e Hollywood-it kanë prioritete që tejkalojnë famën dhe xhamat e kuq! Karriera e shkëlqyer në Hollywood, plot me çmime dhe filma të paharrueshëm, ka zbritur në plan të dytë.
62-vjeçari, i martuar me aktoren Riko Shibata që nga viti 2021, shpjegoi me një butësi që rrallë e shohim në ekran se vajza e tyre, August, e cila është katër vjeç, është epiqendra e botës së tyre. “Prioriteti ynë është vajza dhe ky është qëllimi që na bashkon. Kur kthehem në shtëpi, i lë pas të gjitha angazhimet e xhirimeve dhe bëhem baba. Të dy jemi aty për të”, tha Cage për revistën People. Dhe kush mund t'i japë faj? Pas gjithë atyre roleve të vështira, të kthehesh në shtëpi dhe të jesh thjesht "babi" duhet të jetë qetësia më e madhe.
Për ata që ndoshta nuk e dinin, Nicolas është baba edhe i dy djemve nga marrëdhënie të mëparshme: Weston, 35 vjeç, dhe Kal-El, 21 vjeç. Vajza August Francesca Coppola Cage, e cila erdhi në jetë në vitin 2022, është fëmija i parë i përbashkët me Rikon. Siç duket, shtëpia e aktorit nuk është vetëm plot me skenare filmash, por edhe plot me lojëra dhe zhurma fëmijësh! Çfarë jete e balancuar!
Por Nicolas Cage nuk flet vetëm për familjen. Ky fitues i çmimeve “Oscar” dhe “Golden Globe” ka treguar edhe një anë tjetër, atë të një nxënësi të përjetshëm në profesionin e tij. Pavarësisht suksesit të jashtëzakonshëm dhe staturës së tij në kinema, ai refuzon kategorikisht të quajë veten “mjeshtër”. Ai tha për Entertainment Tonight se gjithmonë e ka parë veten si nxënës në këtë profesion dhe se nuk do ta quante kurrë veten mjeshtër. Vërtet, një mendësi që na tregon pse ai është ende relevant dhe vazhdon të befasojë, duke na bërë të reflektojmë pak edhe ne: sa shpesh e mendojmë veten si "nxënës" në jetë?
Dhe sikur të mos mjaftonte kaq, ai dëshiron t'i kushtojë më shumë kohë leximit, duke vënë si qëllim të lexojë një libër në javë. Imagjinoni, Nicolas Cage duke “binge-read” libra, jo vetëm duke “binge-watch” seriale! Për dikë që ka qenë një nga aktorët më të kërkuar të Hollywood-it, ky është një synim impresionues. Ai pranon se ka pasur edhe projekte që nuk janë pritur mirë nga publiku apo kritika, por këmbëngul se gjithmonë i është përkushtuar plotësisht punës së tij. Edhe kur realizonte katër filma në vit, tha ai për revistën GQ, përpiqej gjithmonë të jepte maksimumin dhe kurrë nuk e bëri punën sa për të kaluar radhën. Kjo është ajo çka quhet etikë pune dhe pasion, pa pasur rëndësi rezultati, sepse ti ke dhënë maksimumin!
Kështu që, nëse shihni Nicolas Cage me syze leximi diku, mos u habitni! Fundja, kush ka nevojë për dramën e Hollywood-it kur ke një vajzë të vogël që të pret në shtëpi dhe një mal me libra për të lexuar, apo jo?