Debat i ashpër mes Arlindës dhe Nichit në BBVK5
Po si pa mend këta! Në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5 një përplasje e re ka ndezur atmosferën. Këtë herë, protagonistë janë Arlinda dhe Nichi, të cilët janë përfshirë në një debat verbal ku tensionet dhe kundërshtimet nuk kanë munguar aspak.
Dramë, dramë, dramë! Debati ka tërhequr vëmendjen e banorëve të tjerë.
Mbetet për t'u parë nëse kjo përplasje do të ndikojë në raportin e tyre në vazhdim, apo do të jetë thjesht një tjetër sherr i harruar shpejt, si aq shumë të tjera. Apo e dinë ata vetë çfarë bëjnë?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.