Maluma shkon në Prishtinë në vitin 2027: Jemi gati për cafi-koncert?
Bëhuni gati, fansa! Ylli i muzikës latine, Maluma, ka një lajm për fansat e tij. Këngëtari kolumbian pritet të shkelë në Prishtinë në vitin 2027, si pjesë e turneut të tij të ri botëror.
Lajmin e ka konfirmuar vetë artisti, duke publikuar në rrjetet sociale posterin zyrtar të turneut, që mban titullin “LOCO X VOLVER World Tour 2027”. Dhe kush gjendet në mesin e qyteteve të përzgjedhura? Pikërisht, kryeqyteti i Kosovës!
Në poster janë renditur qytete nga Amerika Latine, Evropa dhe Amerika e Veriut, duke treguar shtrirjen e gjerë të koncerteve që artisti do të mbajë. Por, ajo që na theu fare ishte mbishkrimi në spanjisht që Maluma i shoqëroi postimit: “¿Dónde nos tomamos el cafecito?”, që përkthehet drejtpërdrejt: “Ku do ta pimë kafen së bashku?”. Një ftesë më e ëmbël se kjo s'mund të bëhej! Na e theve zemrën, Maluma!
Përfshirja e Prishtinës në këtë listë është një lajm vërtet i veçantë dhe është një lajm i veçantë për fansat kosovarë të artistit. Maluma, emri i vërtetë i të cilit është Juan Luis Londoño Arias, është një nga emrat më të njohur dhe më të suksesshëm të muzikës latine në skenën ndërkombëtare, me hite të panumërta dhe bashkëpunime me yje botërore.
Megjithatë, duhet të presim edhe pak për detajet më konkrete. Deri më tani, ende nuk janë bërë të ditura informacione për datën e saktë të koncertit në Prishtinë, vendin ku do të mbahet apo mënyrën se si do të shiten biletat. Por, të paktën, e dimë që kemi për të pritur një koncert epik! Kush është gati të pijë kafe me Malumën në Prishtinë, edhe pse duhet të presim deri në 2027-ën?